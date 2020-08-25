台法交流再升級！外交部增設「駐普羅旺斯台北辦事處」

外交部指出，法國為歐盟核心成員國，為我國人旅歐首要目的地及重要經貿夥伴，雙方在經貿、航太、生醫及科技產業的合作前景廣闊。而有「千泉之都」之稱的艾克斯普羅旺斯市，與法國第一大港馬賽市共構「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」，位居法國南部城市群中線，為法國高鐵TGV停靠站，與法國第二大城里昂（Lyon）、全球生態研究重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、法國尖端科研據點索菲亞科技園區（Sophia Antipolis）、具法國矽谷美名的格勒諾柏（Grenoble）及航太重鎮土魯斯（Toulouse）均具地利之便。
外交部說，自2016年至2019年，我國人赴法國的人數成長幅度高達62%，法國民眾來台人數也成長近30%。由於台法雙方交流增長幅度顯著，「駐普羅旺斯台北辦事處」將作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為我國人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化台法雙方的經貿、科技產業等交流，而這也是台灣在法國設立的第二個辦事處。
至於何時正式開始營運及處長人選，外交部則回應目前各項籌備作業正進行中，駐法代表處人員已就近至法國南部勘查，台灣方也會派先遣人員處理相關事宜，由於仍須考量疫情等因素造成的影響，確切的人事配置與籌備進度將適時公布。
外交部 法國 駐普羅旺斯台北辦事處 普羅旺斯 駐法代表處