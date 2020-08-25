謝國樑帶藍委視察　反對廢除台鐵基隆站

謝國樑表示，無論基隆輕軌、北宜直鐵、北宜高鐵或是民生汐止線等等規劃進度如何或施行與否，台鐵列車都還是經縱貫線到八堵站，再由八堵站連接宜蘭線、東部幹線，而台鐵基隆站每天上萬搭乘人次的權益也不能被犧牲，既然火車都開到八堵站，沒有理由無視基隆市區民眾搭火車的需求，因此他堅持台鐵基隆端到八堵段的運輸角色絕對不能廢。
他進一步指出，雖然目前台鐵營運上有誤點、班次不均等為人詬病的問題，但這些都是可以進行現況改善。謝國樑認為，台鐵基隆站除應持續營運之外，他也同時提出台鐵誤點問題的改正、基隆－台北通勤直達車增班、提升台鐵服務品質等三項訴求，在既有的台鐵系統上進行優化，相信這是最多基隆民眾所能接受的方案。
曾銘宗及洪孟楷均表示，未來交通部將主導基隆輕軌的溝通工作，協調北北基三縣市長的意見，但更不能忽略了基隆市民的切身需求，而基於職權也只有立法委員能夠監督交通部，輕軌對通勤族權益可能的衝擊，這是國民黨立委關心的議題，也將把基隆輕軌列為優先議案追蹤，力保基隆民眾權益不受影響。
謝國樑呼籲交通部長林佳龍：「交通部目前所做的三縣市協調，應是屬於輕軌或捷運之間的規劃，不應該到影響台鐵基隆火車站的存在；如果最後你們做的決議違反了基隆民眾的權益，那麼你們最後的規劃也將注定失敗。」