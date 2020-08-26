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捷克議長來台訪立院　莊仁祥：廁所派人站崗消毒

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-26 14:05:51

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捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)30日將率領約90人的訪問團訪台，預定9月1日到立法院發表演講。衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天表示，捷克訪問團雖然人數比較多，但是防疫規格並沒有放鬆。

莊人祥指出，捷克訪問團是專機來回，不會搭乘一般飛機，訪問團入境台灣時，需有登機前3天內採檢新冠病毒的核酸檢驗陰性證明，30日到台灣也會採檢，9月1日會再採檢一次，所以訪問團總共會有三次採檢，確保風險降到最低。

莊仁祥表示，這次維特齊所率捷克訪問團，每個點的活動都是團進團出，全程都會有接送。另外，外交部也會特別準備防疫專車，訪問團的成員都有固定搭乘的專車，所以不會混雜。訪問團成員到任何參訪地點都全程戴口罩，也會保持社交距離。

關於9月1日立法院接待捷克訪問團到院參訪的防疫規劃，莊人祥指出，訪問團到立法院的每一個點參訪，都會有分流措施，還會專人全程陪同，落實全程防護。

莊人祥表示，捷克訪問團參訪立法院的動線和參訪點都有縝密規劃，包括廁所的安排，廁所都有人站崗，訪問團使用完廁所之後的清潔和消毒，以及電梯怎麼搭乘，有幾部電梯管控只能由訪問團使用。另外，也會規劃媒體採訪動線和定點。

立法院總務處、秘書處今天在召開記者會的現場立法院大門口，也展示了紫外線室內滅菌消毒等器材，並請環保人員穿上標準消毒著裝演練消毒程序。

關鍵字

捷克 立法院 維特齊 防疫 新冠肺炎

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