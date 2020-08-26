妹妹「被投票」　黃捷今晚宣布退出時代力量

民眾遇到這種恐損害個人權益的不明狀況，黨中央卻不予以回應也未協助，而是受到輿論壓力才願意搭理，處理態度令人難過，甚至稱妹妹的截圖畫面「不是事實」，已影響黨的形象，會讓外界質疑選舉公正性，要求更改臉書發文，讓她看了很心疼，被當人頭黨員審核兩個月就算了，不過是誠實地反映在時力網站上操作時遇到的問題，也都有截圖為證，為何要遭受這樣的待遇？

黃捷表示，這次的選舉過程卻充滿爭議，妹妹入黨申請除了顯示「有黨員資格」並「被投票」一事，黨中央出面說明是網站系統錯誤，雖然道歉了，但直接影響到的是選舉的公信度；至於擱置入黨申請兩個月，黨中央稱「刷卡不符合經驗法則」要求去現場拍照補件，更是令人啼笑皆非，原來入黨看的是審查者的經驗法則，更荒唐的是，誰能成功優先入黨原來是由秘書長決定的，若秘書長是照個人「經驗法則」來審查入黨資格，請問秘書長這時候參選公平嗎？

黃捷認為，發生在妹妹身上的例子，並非個案，跟黨中央友好才能優先入黨，就是現在時力的運作方式，原本寄最後希望於這場選舉來推動改革，現在竟連一個公正的選舉都不可得，要如何再抱持任何希望？

對於許多支持我們這些年輕改革者的親朋好友，黃捷也表示她感到很愧疚，受她邀請申請入黨，卻要被黨打電話盤查個資，甚至繳了黨費至今沒拿回來，入黨資格也沒有審核通過，連支持我們的資格都被剝奪，我如何能繼續安於黨內接受這種不公平的制度？

▲時代力量前黨主席徐永明涉貪一案，高雄市議員黃捷曾發文呼籲紀律委員會予以除名，秘書長也應該要自請處分，如今因妹妹「被投票」事件爆發，讓她決定離開時代力量。(圖/記者鄭婷襄攝)

黃捷最後沉痛表示：「如果連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存，黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革，也拒絕我了。很遺憾不捨，但也很無力，我必須宣布，即日起，我黃捷退出這場決策委員改選，也退出時代力量，以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事」、「我仍會帶著時代力量創黨時的精神，繼續和黨內外的夥伴一起在政治路上為台灣努力」。