美中角力／蕭美琴任駐美代表　11月美國大選成首要挑戰

推動台美簽訂自由貿易協定，是未來工作中非常重要的議題。台美洽訂自貿協定恐將會涉及美豬、美牛開放議題，由於這些涉及食品、農產品安全問題，所以台灣內部恐須做更多的討論與形成共識，而總統蔡英文已在28日宣布開放美豬美牛，這部分或許已經和蕭美琴有過諸多討論，替未來的FTA定下時程表。

近年來美國陸續施行包括《台灣旅行法》、《國防授權法》、《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》等友台法案，台美關係持續升溫，蕭美琴說，在《台灣關係法》的基礎上將台美互動機會與層級最大化，與美國官方或非官方的往來，每一個機會都要把握住，不論是美國哪一個黨都要交朋友。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，蕭美琴任駐美大使首要面臨變數，即是美國11月3日的總統大選，如果川普總統無法連任，許多與我國合作緊密的官員無法續任、不具公務員身份，必須及早做準備因應，如何讓下任政府繼續維持相對較好的台美關係。

黃介正認為，如果川普連任，未來台美會有更多更扎實的安全合作，我國也會希望在TIFA（台美貿易暨架構投資協定）、雙邊貿易協定（BTA）上能更有進展，尤其過去幾任總統任內因為美豬瘦肉精問題，而導致台美經貿發展陷入瓶頸。

黃介正表示，台美關係目前最重要除安全與經貿兩大問題外，如果美中經貿、產業脫鉤，如何儘量讓台灣的產業不要受傷害。總體來說，蕭美琴赴美主要任務是加強交流、更精準掌握美中關係變化、提供台北更多早期預警時間、妥切處理與美國行政部門與各界關係。