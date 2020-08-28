民進黨過去反美豬　綠委哽咽喊：怎麼跟支持者交代！

便當會大約在2點左右結束，民進黨立委們陸續步行出台北賓館，一向樂於針對各項議題受訪的屏東縣立委鍾佳濱面對記者追問，他只用手往後方比了一下，示意說「留給其他人去講吧！」便轉身背對攝影機。
嘉義縣立委蔡易餘，面對記者提問說「有沒有人反對進口美豬？」也是直接把頭擺開，簡短回了一句「沒有。」從語氣就聽得出來他十分不爽。
另一位深耕屏東的立委莊瑞雄則說「黨團這邊有希望政府要講清楚，包含數據、對產業的衝擊。」莊瑞雄表示，在經過農委會主委陳吉仲說明後，黨團一致決定支持美豬美牛開放，但受訪時，莊瑞雄的神色、語氣都相當凝重，記者追問莊回選區是否要面對屏東豬農的反彈？莊無奈地說「溝通是一定會碰到。」
性格豪爽的嘉義市立委王美惠受訪時則眼眶泛紅，直言「心情很沉重」，她質疑過去民進黨在野時，大動作反對國民黨政府進口美豬美牛，也成功擋了下來，現在上台了，卻反過頭來進口，「有時候還是要給支持者交代啦！」
「說沒人反對是騙人的啦！」王美惠也擔憂，若美豬美牛開放進口，會有無良業者混入食品中，讓消費者在不知情的狀況下吃下美豬美牛，「執政團隊都掛保證，說台灣人不會害台灣人。」
但即便說到眼眶紅了，王美惠仍不忘替政府背書，「總統府跟行政院都知道這麼做會對台灣好，政府不會把壞的政策拿出，我相信政府有思考啦，但我進去的當下，聽到這個問題，我有一點受到衝擊。」