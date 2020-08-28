卡關逾10年　回顧美豬、美牛在台闖關史

美國食品藥品監督管理局於1999年允許在豬牛飼料中添加俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，引發食品安全疑慮，而美牛則有感染俗稱「狂牛症」的牛海綿狀腦病（BSE）疾病疫情。
2006年爆發民眾食用含瘦肉精豬肉中毒事件，時任行政院長蘇貞昌公告禁用。隔年，陳水扁政府原預計要開放，並訂定各部位殘留容許量標準，最後在各界強烈反對聲量中喊卡；2012年，時任總統馬英九提出「解禁」萊克多巴胺美牛進口，引起反彈，在野黨齊聲砲轟要求「零檢出」，並佔據立法院議場主席台抗議。同年7月，聯合國食品法典委員會（Codex）通過殘留標準草案，訂定美豬美牛殘留量為10ppb，因此馬政府宣布開放含瘦肉精美牛進入台灣市場，並嚴格把關「牛豬分離，並排除內臟且強制標示」等原則。
2014年，時任美國總統歐巴馬曾在「2014年貿易政策議程」報告中指出台灣對瘦肉精的規定影響美豬進口台灣，當時衛福部長邱文達與農委會主委陳保基皆表示不會放寬標準；2016年蔡英文勝選，就傳出可能會開放美豬進口消息，在野黨則要求蔡政府簽署不進口瘦肉精美豬承諾書，民眾也齊聲表達反對立場。
至於美牛部分，2003年12月爆發狂牛症疫情，時任總統陳水扁宣布禁止美國牛肉進口；直到2005年4月，時任行政院長謝長廷宣布恢復進口，但同年6月美國再度爆發狂牛症疫情，台灣二度公告禁止進口。
2007年馬英九上任後，將「進口美牛」視為與美國重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）、簽訂自由貿易協定、赴美免簽證、對台軍售等關鍵利益交換，但仍因狂牛症疫情與殘留瘦肉精等問題引發民間抗議、反對聲浪；2009年，台美簽署美牛輸台議定書，開放30月齡小牛絞肉、去除風險物質美牛等產品輸台，時任民進黨主席蔡英文當年也出席「反毒牛、反出賣、反欺騙」大遊行，於街頭上強烈表達反對美牛進口立場，要求政府與美方重啟談判。
2012年，美國再度爆發狂牛症病例，多個在野黨聯合提案，要求下架台灣境內的美牛，並暫停美牛與其產製品進口，但在立法院表決協商後未通過。
近年來，台美關係友好，含瘦肉精美豬、美牛是否開放進口成為台美經貿議題焦點，美方則不斷提出希望台灣能開放除含瘦肉精肉品外，也開放30個月齡以上牛肉輸台。
蔡英文總統今（28）日表示，關於是否進口美豬及美牛，經過這幾年的謹慎評估後，現已責成相關部門，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定開放含萊克多巴胺的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，並於明年1月1日生效，為懸宕超過10年的美豬美牛進口議題做出關鍵決定。