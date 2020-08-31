捷克議長韋德齊政大演講　稱讚太陽花學運拒簽服貿

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，今（31）日下午在政治大學創新育成中心舉行演講，感謝蔡英文總統邀請他訪台，也稱讚台灣318太陽花學運拒簽與中國的貿易協定，

韋德齊一開始

韋德齊呼籲大家

參

韋德齊稱讚

韋德齊也對於世衛

韋德齊表示，台捷

為了防疫考量，韋德齊演講選在距離台北市區相當遙遠的政大創新育成中心，演講全程全場人員都戴上口罩，並禁止飲水，演講結束後館方也立即閉館消毒。