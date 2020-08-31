捷克議長韋德齊政大演講　稱讚太陽花學運拒簽服貿

韋德齊一開始感謝台灣今年能選出支持他訪問台灣的總統，他認為捷克學生在1989年爭取民主的表現，就跟台灣1990年野百合學運一樣勇敢，野百合學運是台灣民主化的主要轉折點，1989年11月發生在捷克的民主運動、台灣1990年3月發生在台灣的學運，「誰說沒共同點？」
韋德齊呼籲大家共同支持香港、支持民主的白俄羅斯，也對已故參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera)生前打算來台訪問，卻遭到中國施壓，他對於柯佳洛、因為健康狀況無法來台的柯佳洛遺孀表達敬意。
韋德齊稱讚捷克的年輕人關心社會事務、關心民主自由、媒體權，就如同台灣318學運反對與簽訂中國貿易協議，他稱讚這些年輕人做得很好。對於世衛組織打壓台灣，韋德齊也對於世衛對待台灣的方式感到不滿意，他形容就像二戰爆發前夕，歐洲大國因為懼怕納粹，而將捷克斯洛伐克犧牲一樣感到惋惜。
在媒體提問時間，韋德齊表示，台捷利用雙方技術合作防疫、捷克幫台灣打開歐洲之門、台灣幫捷克開啟歐洲之門，台捷交往長期會為雙邊帶來利益。
為了防疫考量，韋德齊演講選在距離台北市區相當遙遠的政大創新育成中心，演講全程全場人員都戴上口罩，並禁止飲水，演講結束後館方也立即閉館消毒。
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