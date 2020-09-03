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實名制口罩混陸製！蔡英文震怒發聲：政府一定查辦到底

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-03 22:14:35update2020-09-03 22:21:42

▲加利科技有限公司以陸製的非醫用口罩混入實名制醫用口罩銷售通路中，對此，總統蔡英文晚間也針對此事發聲。（圖／總統府提供）
▲加利科技有限公司以陸製的非醫用口罩混入實名制醫用口罩銷售通路中，對此，總統蔡英文晚間也針對此事發聲。（圖／總統府提供）
 

今（3）日傳出新北市有陸製口罩混入實名制通路，衛福部食藥署也確認為「加利科技有限公司」八里廠，以非醫用口罩混入實名制醫用口罩銷售通路中。對此，總統蔡英文晚間也在臉書上針對此事公開回應，更向大眾保證「政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口」。

根據食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，加利科技公司從8月份開始就從大陸進口好幾批「非醫用口罩」，而加利科技公司出廠的口罩上皆印有「Carry mask」字樣，陸製款亦有相同鋼印，疑似已混入實名制口罩銷售通路，大約已有337萬片流入。

▲加利科技公司將實名制口罩摻陸製口罩進行銷售，加利公司負責人出面指稱：不後悔。（圖／翻攝自立法委員林奕華臉書）
▲加利科技公司將實名制口罩摻陸製口罩進行銷售。（圖／翻攝自立法委員林奕華臉書）
對此，總統蔡英文晚間也於臉書上發聲，表示針對藥師通報，發現有業者將陸製的非醫用口罩，冒充成Made in Taiwan的醫療口罩進行銷售，魚目混珠的行為已對口罩國家隊辛苦累積的信譽產生了嚴重的影響。更痛批「這是令人不能接受的行為」。

蔡英文指出，目前衛生福利部已經查獲冒充的口罩，也立即停止該廠商的生產和出貨作業，更強調會擴大追查是否還有其他違規業者，「對於違規廠商的行為，我們一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰。檢調單位也正在介入偵辦。」

蔡英文也提醒民眾若有拿到標示「Carry mask」的口罩，可於明（4）日至11日間，前往有販售口罩實名制的藥局或衛生所換貨。最後，蔡英文亦承諾「違法行為絕不允許，我們一定查辦到底，不會讓魚目混珠的違規產品，影響口罩國家隊的奉獻和付出！」（編輯：陳雅雲）

▲實名制口罩今（3）被發現有廠商將陸製混入銷售通路，蔡英文晚間也針對此事發聲。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲實名制口罩今（3）被發現有廠商將陸製混入銷售通路，蔡英文晚間也針對此事發聲。（圖／翻攝蔡英文臉書）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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實名制口罩 陸製 蔡英文 總統 口罩

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