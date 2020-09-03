實名制口罩混陸製！蔡英文震怒發聲：政府一定查辦到底

今（3）日傳出新北市有陸製口罩混入實名制通路，衛福部食藥署也確認為「加利科技有限公司」八里廠，以非醫用口罩混入實名制醫用口罩銷售通路中。對此，總統蔡英文晚間也在臉書上針對此事公開回應，更向大眾保證「政府絕對查辦到底，確保防疫沒有破口」。
根據食藥署品質監督管理組長遲蘭慧表示，加利科技公司從8月份開始就從大陸進口好幾批「非醫用口罩」，而加利科技公司出廠的口罩上皆印有「Carry mask」字樣，陸製款亦有相同鋼印，疑似已混入實名制口罩銷售通路，大約已有337萬片流入。
對此，總統蔡英文晚間也於臉書上發聲，表示針對藥師通報，發現有業者將陸製的非醫用口罩，冒充成Made in Taiwan的醫療口罩進行銷售，魚目混珠的行為已對口罩國家隊辛苦累積的信譽產生了嚴重的影響。更痛批「這是令人不能接受的行為」。
蔡英文指出，目前衛生福利部已經查獲冒充的口罩，也立即停止該廠商的生產和出貨作業，更強調會擴大追查是否還有其他違規業者，「對於違規廠商的行為，我們一定會要求主管機關清查清楚，依法開罰。檢調單位也正在介入偵辦。」
蔡英文也提醒民眾若有拿到標示「Carry mask」的口罩，可於明（4）日至11日間，前往有販售口罩實名制的藥局或衛生所換貨。最後，蔡英文亦承諾「違法行為絕不允許，我們一定查辦到底，不會讓魚目混珠的違規產品，影響口罩國家隊的奉獻和付出！」（編輯：陳雅雲）
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