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放寬美豬有助台美FTA　鄧振中：此時是最好時機

記者鄭宏斌／綜合報導
calendar_today2020-09-05 11:42:05

▲蔡政府放寬美豬牛進口，有助於台美FTA談判。行政院政務委員鄧振中認為，現在開放是最好的時機。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲蔡政府放寬美豬牛進口，有助於台美FTA談判。行政院政務委員鄧振中認為，現在開放是最好的時機。（資料照片／記者葉政勳攝）
蔡政府放寬美豬、美牛進口，行政院政務委員鄧振中表示，美國的正面反應熱烈，美國國會議員將會要求美國政府盡速跟台灣進行FTA（Free Trade Agreement，自由貿易協定）談判；當前台灣疫情控制得宜，讓台灣處於國際聲譽最佳時刻，此時宣布開放，是一個最好時機。

非凡電視台昨（4）晚播出鄧振中的專訪，鄧振中提及美豬牛和台美貿易的議題。他說，台灣需持續不斷擴大國際經貿空間，政府宣布放寬美豬、美牛進口，就是要跟國際接軌，否則美國長年一直懷疑台灣有沒有執行自由化的決心，以及是否願意遵守過去的承諾的意志；同時政府也會注重食品安全，絕對沒有拿民眾健康交換。

為什麼政府在這個時間點開放美豬牛？鄧振中說，因台灣疫情控制得很好，現在是國際聲譽是最好的時候，各國都樂於與台灣進一步交往，包括有些外國政要都樂意來台，政府帳握這個機會，現在就是宣布開放最好的時機，「早一點晚一點可能都沒現在這個時機好」。

鄧振中透露，政府宣布放寬美豬、美牛進口後，美國政府的反應非常非常的正面，而且非常非常好。駐美大使蕭美琴在電話中告訴他，美國國會議員的訊息「如雪片般飛來」，信中內容主要是謝謝台灣做這件事，而他們會去要求美國政府，盡快啟動跟台灣自由貿易協定談判。

鄧振中也說，台美關係特別在經貿方面，未來一定會有很好的進展，美國國務院已宣布要與台灣建立次長階層的經濟商業對話，這是過去所沒有的，美國國務院不太容易與外國政府有這麼高位階的經濟對話，但美國選擇了台灣，這也是因為蔡總統上週宣布美豬美牛開放的政策。

「簽署FTA是最後的目標」，鄧振中表示，一定會朝向這方向努力，但FTA涵蓋範圍廣，包括關稅、服務業、智財權等；兩個比較大的經濟體談10年都不一定談的完，正常的話也要談若干年；台灣宣布放寬美豬、美牛進口後，已為台美FTA鋪下很好的路，後面就看雙方的努力，應該會朝正面發展。

關鍵字

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