好心反被傳染？立委爆料一對確診母女搭便車傳染他人

對於這起案例，疫情指揮中心發言人莊人祥5日回應，若在南非搭便車，卻沒有告知駕車者，由於當時在南非境外，政府沒有管轄權，但如果這對母女回國後，疫調過程有不實之處，會請衛生局釐清與調查。如果屬實，會列居家隔離，如果沒列，也會請衛生局調查，且在調查過程中，不得規避或涉及妨礙，若違反可依照傳染病防治法第43條規定，依第67條開罰6到30萬元。
莊人祥說，南非返國的民眾目前已解除插管，也沒住在加護病房內，同時也解除了隔離，目前狀況都還好。另外，目前沒有其他個案使用呼吸器治療。
以下是立委溫玉霞的爆料內容：
隱匿病情是最自私的行為。
最近得知一位自南非返台的李姓友人確診的消息，令人為其遭遇深深惋惜與不平。提醒大家萬一有疑似被感染症狀，務必做好防護與隔離，千萬不要隱匿，以免害人不淺，造成難以彌補的傷害。
故事經過：
李姓友人由兒子送行自南非搭機返台，父子熱心讓同樣要返台的一對台灣母子順道搭車，兩位母女明知已有打噴嚏丶流鼻水的症狀，但在搭便車的80公里途中，完全沒有做好戴口罩等防護措施，更沒有告知李姓父子，其實她們母女是要回台灣檢驗、治療COVID-19。
母女抵達台灣，入境時即告知機場檢疫人員自己有疑似症狀，進行篩檢果然確診，和母女同機座周邊人士也被通知必須進行篩檢。可議的是，她們卻隻字不提72小時內，也曾在密閉車廂內與他人有50分鐘且未戴口罩的行程，致使李先生錯過了提前篩檢的機會。
如今李先生從防疫旅館再到待診中心，等了—天，送和平醫院，再轉台大醫院，從隔離病房到再加護病房，全身插滿12條管線，正與死神搏鬥中，希望最後能戰勝病毒的折磨。然而醫生告知即使未來治癒，肺部也將產生不可逆轉的肺部纖維化。而在辛苦治療的同時，李家亦掛念遠在南非的兒子是否真的逃過一劫、幸運未被感染？
事發迄今李姓家人憂憤不已、非常難過，何以這對母女要刻意隱匿，讓李先生父子曝露在被染疫的高風險中？甚至入境確診後，仍不吐實讓李先生錯過潛伏期的檢查，等到拉肚子狂瀉時，家人告知衛生局人員，李先生曾和確診母女同車近1小時，但這位女士仍矢口否認，又讓李先生一再錯失盡速檢測、治療的黃金時間。李先生的好心，換來的不是感謝與好報，反而是招徠無情病魔在啃嚙他的身心。
如果這對母女願將心比心、事先坦誠以告，或在搭車途中多做好一分防範的保護措施，所有的厄運不會降臨在李先生身上。如今助人的好事變成無法挽救的憾事，一切源頭只因這對母女的自私與隱匿。
各位朋友，病毒不長眼睛，但福禍之別往往只在一念之間，做好隔離保護自己也請保護、尊重他人。