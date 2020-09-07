民調落後蔣萬安30％！羅智強曝「心聲」：多麼寶貴的禮物

對於2022年的台北市長選舉，國民黨革命實踐研究院院長羅智強先前已表態參選，而立委蔣萬安似乎也有意參選。根據最新民調顯示，蔣萬安的支持度為42.5％，羅智強則為12.5％，兩人相差多達30個百分點。對此，羅致強在臉書吐露心聲，直說「我看到的是12.5％堅定支持羅智強的朋友啊！這是人生多麼寶貴的禮物！」

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹證實，經她親自徵詢，蔣萬安向她回應「願意參選下屆（2022年）台北市長」，不過昨（6）日蔣萬安受訪時仍保持低調，並未鬆口表態，僅說「目前會把重心放在立法院，捍衛民眾權益，回應民眾期待」。

▲國民黨立委蔣萬安傳出有意參選2022年台北市長。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

而根據《ETtoday》最新民調結果顯示，支持蔣萬安參選台北市長的比例高達42.5％，羅智強的支持度則有12.5％，而都不支持的占據25.7％，另還有19.3％表示沒意見。

對此，羅致強發文直呼「12.5％，就從這個起跑點飛奔吧！」他表示，朋友傳了上述民調給他，並憂心詢問「怎麼辦？你輸蔣萬安30％」，他笑回「可是，我看到的是12.5％堅定支持羅智強的朋友啊！這是人生多麼寶貴的禮物！」同時也坦言「我的人生一直都是在逆風中成長，在不可能的難題中，創造自己的傳奇；在不被看好的時局裡，走出自己的風景，這是一場新版的龜兔賽跑，我要在龜背上，長出一雙翱翔天際的翅膀，用飛行的速度，迎向未來！」他更強調，自己會努力，「君子之爭，多多益善，不管羅贏蔣贏，國民黨贏才是贏。」

▲羅智強臉書貼文。（圖／翻攝自羅智強臉書）