故宮國寶、門票收入歸藍營？黨產會請國民黨停止黨國不分

國民黨全代會昨日落幕，黨代表陳麗旭因不滿黨產被凍結，在會中發言時表示，故宮博物院的國寶是國民黨帶來的，應向政府追討「故宮門票收入」作為黨產，同時強調國民黨現在身為在野黨，應該好好「野一下」，把故宮寶物要回來；黨主席江啟臣今（7）日接受媒體訪問時則回應稱此屬黨代表個人意見、並未討論這件事。
對此，不當黨產處理委員會隨後於臉書上強調「國寶，是全體國民的，不是你的」，國寶就是屬於國家的，不會是一個黨的、也不能當作一個黨的專屬財產。黨產會表示，在動員戡亂與戒嚴非常時期結束前，中國國民黨因當時的黨國體制，憑藉執政優勢，以違反當時法令、或形式合法但實質內容違反自由民主憲政秩序要求的方式，從國家或人民取得財產納為己有，藉此累積了龐大的政黨財產，而形成政黨競爭機會不平等的失衡狀態。
黨產會指出，在民主轉型後，利用執政機會或國家權力取得的不當財產，皆應回復，可惜仍有人抱持威權黨國思維，認為「國寶是國民黨的」。因此黨產會再次聲稱「國寶真的不是黨寶」，要籲請國民黨揮別黨國思維、停止黨國不分，並歸還不當黨產，落實轉型正義。
國民黨前主席朱立倫則在今日受訪時為黨代表緩頰，他認為此番話真實的意義應該是在於呼籲大家認同中華民國、認同中華民國過去的歷史到今天的意義，當然故宮是屬於中華民國的。