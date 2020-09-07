北市長選戰布局1／2022動起來！蔣萬安外這些人也被點名

國民黨立委蔣萬安形象清新，加上在立法院內問政態度嚴謹、專注，也並無傳出過太多負面消息，外界視他為最有可能成為藍營2022台北市長候選人。從2018年柯文哲爭取連任時，就一度傳出蔣萬安被黨內徵詢是否採取徵召的方式，投入台北市長選戰，不過卻遭到蔣萬安以「專注立委工作」的原因婉拒。而在2022年柯文哲卸任後，蔣萬安目前已經是國民黨內呼聲最高的人選。
不過總統府前秘書長、現任國民黨革命實踐研究院長羅智強也浮上檯面，除了在立法院上個會期要通過監察院長人事案時，發起「野台」活動對外發聲外，當總統蔡英文宣布開放含有瘦肉精美豬進口時，羅智強也開始全台環島行動，並呼籲支持者一同發起公投連署，帶動國民黨中央一同跟進。而羅智強也早早表態有意投入2022年的台北市長選戰，與蔣萬安在黨內初選時相爭，恐怕已是可以預見的未來。
相較於國民黨布局逐漸成形，民進黨似乎還在鴨子划水階段。被點名的可能人選有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌，到民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農等人。雖然「被點名」者眾，但至今未有人表態願意投入選戰，不僅陳時中表示「還沒有想到這麼遠的事」外，鄭麗君與吳怡農兩人日前在活動同台時，也都紛紛表示現階段沒有意願投入選戰。
被視為民進黨新生代要角的基隆市長林右昌，因為成功讓基隆由藍轉綠，更持續創下市政高滿意度，雖然從未正面表態，但過去《NOWnews今日新聞》團隊專訪林右昌時，曾詢問未來如果是想為中央或地方服務？林右昌表示對「地方」比較有興趣，接著便侃侃而談整個大台北地區的都市規劃，且北北基同屬一個大生活圈，也難怪再上一層樓「到隔壁當市長」，成為外界推測林右昌未來可能的下一步。
執政八年的台北市長柯文哲，早在去年就欽點好自己的接班人，時任親民黨的市議員黃珊珊。柯文哲除了直接將黃珊珊從議會延攬至台北市政府擔任副市長外，新冠肺炎疫情期間，更讓黃珊珊擔任北市防疫總指揮，成為對外發言的窗口，媒體曝光度與日俱增。據消息指出，柯文哲想循過去時任新北市長朱立倫交棒副市長侯友宜的模式，也讓黃珊珊能夠在2022年接棒台北市長。
而最有可能成為黑馬的，則是日前歷經黨內風風雨雨的時代力量前立委黃國昌。除了與柯文哲同樣具有第三勢力的政治明星魅力外，黃國昌也一度被視為是柯文哲在黃珊珊之後的第二張牌。2020年立委選戰時，柯文哲就曾邀請黃國昌加入民眾黨不分區立委名單。而外傳黃國昌也被柯文哲視為「若是黃珊珊勝選希望渺茫就取代參選」的存在。
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