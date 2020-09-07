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北市長選戰布局1／2022動起來！蔣萬安外這些人也被點名

記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-09-07 19:30:03update2020-09-07 19:53:08

▲台北市副市長黃珊珊、國民黨革實院長羅智強、基隆市長林右昌、時代力量前立委黃國昌等人，都被點名是可能的2022年台北市長候選人選。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市副市長黃珊珊、國民黨革實院長羅智強、基隆市長林右昌、時代力量前立委黃國昌等人，都被點名是可能的2022年台北市長候選人選。（圖／NOWnews資料照片）
隨著2020總統及立委選戰在今年年初落幕後，接下來政壇要面對的下一場重大選舉，是2022地方縣市首長及議員選戰。其中台北市，執政8年的市長柯文哲即將卸任，也讓首都成為藍綠及第三勢力兵家必爭之地，雖然距離2022選舉投票日還有超過兩年時間，但各方勢力都想贏在起跑點，各項布局已經悄悄進行中。

國民黨立委蔣萬安形象清新，加上在立法院內問政態度嚴謹、專注，也並無傳出過太多負面消息，外界視他為最有可能成為藍營2022台北市長候選人。從2018年柯文哲爭取連任時，就一度傳出蔣萬安被黨內徵詢是否採取徵召的方式，投入台北市長選戰，不過卻遭到蔣萬安以「專注立委工作」的原因婉拒。而在2022年柯文哲卸任後，蔣萬安目前已經是國民黨內呼聲最高的人選。

▲國民黨革實院長羅智強，日前才剛完成「還我公投」全台環島行動。（圖／翻攝羅智強臉書）
▲國民黨革實院長羅智強，日前才剛完成「還我公投」全台環島行動。（圖／翻攝羅智強臉書）
不過總統府前秘書長、現任國民黨革命實踐研究院長羅智強也浮上檯面，除了在立法院上個會期要通過監察院長人事案時，發起「野台」活動對外發聲外，當總統蔡英文宣布開放含有瘦肉精美豬進口時，羅智強也開始全台環島行動，並呼籲支持者一同發起公投連署，帶動國民黨中央一同跟進。而羅智強也早早表態有意投入2022年的台北市長選戰，與蔣萬安在黨內初選時相爭，恐怕已是可以預見的未來。

相較於國民黨布局逐漸成形，民進黨似乎還在鴨子划水階段。被點名的可能人選有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌，到民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農等人。雖然「被點名」者眾，但至今未有人表態願意投入選戰，不僅陳時中表示「還沒有想到這麼遠的事」外，鄭麗君與吳怡農兩人日前在活動同台時，也都紛紛表示現階段沒有意願投入選戰。

▲基隆市政府為呼籲民眾重視交通安全，由市長林右昌首度與網紅波特王合作，以誇張趣味的影片方式，讓民眾知道交通安全。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌也被點名是接下來2022年台北市長選戰中，民進黨可能的候選人。（圖／基隆市政府提供）
被視為民進黨新生代要角的基隆市長林右昌，因為成功讓基隆由藍轉綠，更持續創下市政高滿意度，雖然從未正面表態，但過去《NOWnews今日新聞》團隊專訪林右昌時，曾詢問未來如果是想為中央或地方服務？林右昌表示對「地方」比較有興趣，接著便侃侃而談整個大台北地區的都市規劃，且北北基同屬一個大生活圈，也難怪再上一層樓「到隔壁當市長」，成為外界推測林右昌未來可能的下一步。

▲台北市副市長黃珊珊出席台北上海雙城論壇。（圖／記者葉政勳攝
▲台北市副市長黃珊珊是市長柯文哲積極培養的接班人選，傳出柯文哲打算循朱立倫交棒侯友宜的模式，讓黃珊珊在2022年能夠接班。（圖／記者葉政勳攝）
執政八年的台北市長柯文哲，早在去年就欽點好自己的接班人，時任親民黨的市議員黃珊珊。柯文哲除了直接將黃珊珊從議會延攬至台北市政府擔任副市長外，新冠肺炎疫情期間，更讓黃珊珊擔任北市防疫總指揮，成為對外發言的窗口，媒體曝光度與日俱增。據消息指出，柯文哲想循過去時任新北市長朱立倫交棒副市長侯友宜的模式，也讓黃珊珊能夠在2022年接棒台北市長。

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▲近日歷經時代力量黨內風波的前立委黃國昌，也被點名可能是代表第三勢力的台北市長候選人。（圖／NOWnews資料照片）
而最有可能成為黑馬的，則是日前歷經黨內風風雨雨的時代力量前立委黃國昌。除了與柯文哲同樣具有第三勢力的政治明星魅力外，黃國昌也一度被視為是柯文哲在黃珊珊之後的第二張牌。2020年立委選戰時，柯文哲就曾邀請黃國昌加入民眾黨不分區立委名單。而外傳黃國昌也被柯文哲視為「若是黃珊珊勝選希望渺茫就取代參選」的存在。

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關鍵字

2022 台北市長 黃珊珊 黃國昌 林右昌

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