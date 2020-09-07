北市長選戰布局2／親蔣人士放砲　蔣萬安「被迫表態」？

地方人士指出，在包含黃呂錦茹在內，以及部分立委及台北市議員組成的「親蔣人士」，近日來動作頻頻。除了積極將地方的勸進聲浪傳達給蔣萬安知曉外，更希望蔣萬安能及早表態投入台北市長選戰，讓基層能夠提早開始布局。而蔣萬安本人雖然在私下的不公開場合，已多次表達願意投入選戰，不過由於立法院新會期才剛要開議，面對到美豬進口及修憲等議題，蔣萬安不希望模糊焦點，仍把心力放在立委工作上，不願提前公開宣布參選。
不願具名的黨內人士也指出，雖然蔣萬安目前是國民黨檯面上最適合投入台北市長選戰的人選，除了國民黨支持者外，也能吸納部分中間選民的選票，不過去年同性婚姻立法時，蔣萬安投下贊成票，傳出讓部分深藍支持者不太能諒解；此外，在2020年立委選戰時，身為中山北松山挑戰連任立委的蔣萬安，面對民進黨「空降」地方的對手吳怡農，得票率僅領先6%，也是在選區改制以來，國民黨在該選區與民進黨差距最近的一次，也遭到基層質疑是否有能力再戰台北市長。
回到2018年台北市長選戰時，黨內就曾希望能透過徵召的方式，讓蔣萬安投入台北市長選戰。不過蔣萬安最終以「首任立委任期未滿，專注於立委工作」為由婉拒，而最終通過初選提名的前立委丁守中，僅以數千票之差落敗於柯文哲，也讓黨內傳出「若蔣萬安參選，或許就贏過柯文哲」的聲浪。因此蔣萬安當初婉拒參選的舉動，也被詬病是為了迴避柯文哲連任鋒芒，選擇再等四年「柿子挑軟的吃」。
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