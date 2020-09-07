北市長選戰布局3／藍營人氣王羅智強　成蔣萬安最大對手

馬英九辦公室出身的羅智強，2008年馬英九投入總統大選時，羅智強就擔任其競選總部的發言人，之後更接連擔任總統府發言人、副秘書長等角色，可以說是在馬英九當選總統後，國民黨重要的新世代人物之一。而2018年投入大安文山區議員選戰，拿下超過四萬票，也是國民黨候選人在台北市20年來獲得的最高票數。
而在羅智強的從政生涯中，也不只一次表態要投入大型選戰。2016年時就曾宣布若臉書有超過100萬人按讚，就投入2018年台北市長選戰，不過最終未達標而宣布退選。而在2018年高票當選台北市議員後，羅智強也隨即宣布有意參選2020年總統大選，最終則未投入黨內初選，而是支持時任高雄市長韓國瑜。
而隨著羅智強早早表態參選台北市長，並且布局態勢相當明顯的情況下，也疑似遭到來自黨內的攻擊。日前就有不具名的黨內人士指出，羅智強身為革實院長，對於募款經費使用被質疑是「個人小金庫」，不僅讓羅智強在臉書上大罵黨內人士破壞團結，國民黨主席江啟臣及黨中央文傳會都出面為羅智強緩頰，強調沒有任何公器私用的情況。
不過匿名爆料並未就此趨緩，針對羅智強發起的公投綁大選活動，質疑羅智強「只邀台北市議員不邀立委」，甚至連黨主席江啟臣都到場力挺，讓黨內人士再批評羅智強公器私用，對此羅智強則回應，國民黨內每個人都可以宣傳公投，更呼籲黨內同志「走出冷氣房，做些有意義的事。」頻頻遭到來自黨內的攻擊，似乎也象徵著黨內初選提前開打。
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