面臨印太安全挑戰　蔡英文：裝備自己、捍衛家園與民主

蔡英文今日出席「凱達格蘭論壇——2020亞太安全對話開幕典禮」致詞時表示，截至目前為止，新冠肺炎的疫情依舊嚴峻，世界各國現在正在因應第2波與第3波的感染，醫療專家們夜以繼日努力研發疫苗，這項挑戰是艱鉅的，但沒有人屈服，台灣更是勇敢面對。
蔡英文表示，這次疫情過程中學到最重要的一課是，台灣在疫情下能成為世界上最安全的地方，同時，又不失對民主自由的堅持。儘管疫情衝擊，台灣的民主治理仍成效卓著，這是因為每個國民、企業、公民團體和政府的共同努力。
大家最耳熟能詳的是，台灣透過公私部門的通力合作，迅速提高了口罩產能。讓台灣成為全球第二大口罩生產國，這項成果讓台灣可以捐贈超過5,100萬片口罩給80多個國家；從美國白宮、歐洲街頭、日本到世界各地，標記「Made in Taiwan」的口罩隨處可見。
蔡英文也說，台灣的努力不僅止於此；台灣研究團隊和美國及歐洲的夥伴們共同合作，研發疫苗；另外台灣的頂尖研究機構也已經研發出快篩試劑，可以在15分鐘內檢測出病毒，並舉辦多場會議，和國際友人交流疫情防治的知識與專業。「Taiwan can help」是台灣支持全球抗疫的座右銘。因為，我們衷心相信，「自助助人、助人人助」，「當我們面臨印太區域嚴峻的安全挑戰時，這也是我們必須堅持的重要信念。台灣站在捍衛民主，防止集權入侵的最前線。我們對民主及其價值的承諾不會動搖。」
此外，蔡英文也談到國防議題，表示她身為台灣總統，致力於加速提升不對稱戰力的發展，以強化國防，目前正在規劃後備動員制度的改革。台灣對自己的國防有無可推卸之責，政府依據當前的軍事威脅程度增加了國防預算。「身為三軍統帥，我有責確保國軍弟兄姐妹有足夠裝備，讓台灣人民對自我防衛能力充滿信心。」
除了向美國採購F-16V戰機及飛彈等必要裝備來提升不對稱戰力，很高興看到過去4年來，我們依慣常的軍備採購程序，完遂國防優先需要。同時，政府也致力提升國造能力，進行國機國造、國艦國造，「因為，我們相信，有競爭力的國防產業，才能強化國防實力。我們裝備自己來捍衛我們的家園、我們的民主，以及我們的區域。」
但蔡英文也提到，沒有任何國家可以獨力達成維護區域和平、繁榮及安全的目標，而是需要廣泛的通力合作。在這方面，台灣需要各國的協助，這也是台灣可以互相協助的地方。南海迅速攀升的軍事化、台灣海峽和東海日益猖獗的「灰色地帶活動」，以及對各國和企業的外交脅迫，在在都破壞了印太區域的穩定。
香港最近發生的事情告訴世界，如果不能齊心協力予以保護，自由很容易就會流失。印太等區域理念相同的國家和民主友人應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略的行為，需要一個鼓勵合作、透明的戰略秩序，透過對話而非戰爭威脅來解決問題。台灣需要一個既能避戰，又能清楚傳達決心悍衛民主的戰略。這場疫情帶來啟示就是，透明和良治終將勝出，也最符合人民的利益。
蔡英文更直言，全球供應鏈和貿易機制，在面對侵略者的強制手段時是如此之脆弱，但當前的情勢也讓各國有機會重新檢視、布局經貿合作，順應重整供應鏈，並強化公平和非強制性貿易規則。上週，由美國在台協會（AIT）主辦的「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」，歐盟、日本、捷克及臺灣都派代表與會，會中討論了重整全球供應鏈，布建於國內或理念相近經濟體中的必要性。最重要的是，必須確保供應鏈安全無虞，不受政治要脅。
另外，台美也發布5G安全的聯合聲明，同意雙方都有責評估5G軟硬體供應商與供應鏈，以建立安全的5G架構，協助提高大家對於5G網路風險的警覺，並與理念相近的夥伴合作發展妥適的5G標準、準則與最佳做法。這象徵共享價值夥伴共譜合作的新篇章，以及印太和全球以規則為基礎的新局。這個聯盟將捍衛最珍視的自由、安全、人權和民主價值。
蔡英文最後強調，全球一次次遭逢巨大挑戰，但憑藉對價值的信念及大家齊心協力，終能安度風暴。唯有如此，才能打造一個和平、繁榮、安全的印太區域。安全與經濟發展密不可分，理念相近國家間倘缺乏經濟整合，將迫使我們只能向價值和理念不同者謀求一時的妥協。合則勝，分則敗。
蔡英文說：「疫情終將過去，我相信我們為打造一個自由、開放、繁榮區域所集結的凝聚力，將持續驅動未來的發展。」