2020縣市首長執政滿意度　柯文哲墊底、潘孟安連2年奪冠

天下雜誌公布最新2020縣市首長施政滿意度排行，前五名分別為屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅以及連江縣長劉增應；六都中市長滿意度則分別為新北市長侯友宜位居第2、桃園市長鄭文燦第3、台南市長黃偉哲第7、台中市長盧秀燕第18與台北市長柯文哲第21名。至於高雄市長則因調查期間適逢補選，因此未納入評比。
依據調查結果，可以看出受人民肯定的縣市長，施政滿意度更超越藍綠。同屬六都市長的新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦各自成為藍綠陣營最強領頭羊，而兩人共同特點是強調「市政優先」，侯友宜多次以市政為由，拒絕國民黨輔選;鄭 文燦也曾辭卻接手民進黨主席。且他們都是將手機當成行動辦公室、車子當成 行動指揮車，24 小時隨時開機上線，解決人民的問題。
在前段班部分，藍綠陣營相較之下，民進黨首長的名次持續往前推進，桃園市長鄭文燦從去年第4名，晉升到第3名；新竹市長林智堅也從第6名前進到第 4 名；台南市長黃偉哲則進步最快速，從去年第14名躍升到第7名。國民黨鐵票區部分，連江縣長劉增應、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴名次皆較去年下滑，連江縣長劉增應從去年第2名落到第5名；花蓮縣長徐榛蔚從第3名降至第6名，台東縣長饒慶鈴更從第5名滑坡到第 10 名。唯一突圍從綠翻藍的，是回鍋再戰的嘉義市長黃敏惠，以第8名成績和去年持平。
其中值得注意的是，台北市長柯文哲名次相較去年再下滑一個名次，從去年的第20名落到今年21名，因不計入高雄市長名次，柯文哲成為全台縣市首長執政滿意度最後一名。