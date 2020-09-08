王金平率團參與海峽論壇　林俊憲：國民黨鐵了心遠美舔中

林俊憲指出，第一屆海峽論壇在2009年舉辦，根據海峽論壇的官網，這是為了「貫徹胡錦濤總書記在紀念《告台灣同胞書》發表30週年大會上講話的具體舉措」，並且要構建四個平台：兩岸政策性和事務性交流的平台、兩岸民間交流的平台、兩岸經貿合作的平台、兩岸交流的平台。
林俊憲表示，如果還看不出這個論壇背後的意義的話，再來回顧去年的海峽論壇發生了什麼事。中國政協主席汪洋出席開幕式時說：「祖國必須統一，也必然統一。」對方都講明了，這就是一個兩岸統派互相取暖、鼓吹統一的論壇。
林俊憲說，國民黨仍然執意參與的話，至少存在兩個問題要向國人交代清楚。第一，國民黨是以什麼角色參與？是代表台灣還是政黨？如果是代表台灣，國民黨不是執政黨，憑什麼代替整個台灣發言？如果是代表政黨，請問究竟是「哪一國」的政黨？第二，去年汪洋才在開幕式上發表鼓吹統一的言論，國民黨今年還是執意要去，難道是要為他們背書嗎？或其實他的言論就是國民黨的本意？在跑去對岸獻殷勤前，難道不該先說明國民黨的立場究竟是什麼？
林俊憲表示，昨天才傳出拒絕AIT邀約的消息，今天馬上又宣布要跑去中國參加統戰論壇，看來國民黨是鐵了心要往「遠美舔中」的路上走。「如果那是你們全黨的共識，請向國人說明清楚國民黨究竟代表誰參加？不要把全台灣一起拖下水，為你們的投降言論背書！」