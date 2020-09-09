NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

江啟臣去電于北辰：我竟不知你被免職「很窩囊」

記者 陳弘志 /台北報導
calendar_today2020-09-09 11:08:56update2020-09-09 11:09:36

▲黨主席江啟臣去電于北辰，指于被黃復興黨部免職竟然事前不知情，江啟臣說自己「很窩囊」、「很失職」。(圖/國民黨提供)
▲黨主席江啟臣去電于北辰，指于被黃復興黨部免職竟然事前不知情，江啟臣說自己「很窩囊」、「很失職」。(圖/國民黨提供)
被免職的前國民黨黃復興黨部轄下的桃園市黃國園黨部主委于北辰今天(9)在廣播爆料，指他被免職，黨主席江啟臣事前竟然不知情，江啟臣稍後去電向他表示自己「很窩囊」、「很失職」。

▲黨主席江啟臣去電于北辰，指于被黃復興黨部免職竟然事前不知情，江啟臣說「自己很窩囊」、「很失職」。(圖/Hit
▲黨主席江啟臣去電于北辰，指于被黃復興黨部免職竟然事前不知情，江啟臣說「自己很窩囊」、「很失職」。(圖/Hit Fm提供)
于北辰在 Hit Fm 上自爆，他是在前天下午一時三十分收到一封信函，打開居然是免職令，這也是他此生第一遭收到免職令。于北辰說，免職比解職還嚴重，意思就是「你滾蛋！」。當時距離他下班生效的時間，只有短短三個多小時，他只能倉促收東西走人。至於那封免職信，他已經在辦公室內透過機器絞掉。

于北辰說，由於他只有短短三個小時收東西，許多人根本不知道他「被離職」，於是他透過直播，讓三萬名黨員知道他今後不在黃國園黨部服務。于北辰表示，主委臧幼俠想要羞辱他，希望他走得很難堪，走得「零零落落」、很倉卒，也要他不用去交接。

當天晚上，黨主席江啟臣來電，向他表示于北辰被免職，他居然事前不知道。江啟臣說得很直接，說他是「很不負責的黨主席」，「我並不知道」，江還自稱「很窩囊」、「很失職」，希望他繼續留下來，也知道他的委屈，這通電話講了四十幾分鐘，他被江啟臣感動。

于北辰表示，他覺得臧幼俠片面免職他，就是要形塑江啟臣從中只能「二選一」，兩個人當中只能留一個，江到底要于北辰？還是臧幼俠？故意弄成這種氣氛。

于北辰指出，當初黨主席補選時，他就是挺江啟臣，他也向江表示願意幫他。當時許多退伍軍人都是支持郝柏村那邊，他承受很大壓力，終於幫江拉到軍方選票。後來江啟臣當選，於就任黨魁之後，曾經希望他出任黃復興黨部主委，還問他誰擔任主委比較好？

于北辰說，當時有十多名黃復興支部的主委希望他接主委，因為他跟大家都處得很好，但他當時向江啟臣說自己不能接，第一個理由是他希望桃園「先結束掉桃園市長鄭文燦」，先把桃園搶回來，第二、當時他告訴江啟臣，自己這麼努力挺江，如果他隨後就接了黃復興黨部主委，這不是瓜田李下嗎？所以他當時婉拒。國民黨之後才找了臧幼俠接主委。

對於江啟臣事前不知道于北辰被免職，文傳會主委王育敏表示，黃復興黨部一直是一個獨立運作的特殊單位，黨中央尊重黃復興黨部，由黃復興自己對外說明。

關鍵字

江啟臣 于北辰 黃復興 臧幼俠 直播

延伸閱讀

NOW民調中心

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽