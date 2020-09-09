江啟臣去電于北辰：我竟不知你被免職「很窩囊」

于北辰在 Hit Fm 上自爆，他是在前天下午一時三十分收到一封信函，打開居然是免職令，這也是他此生第一遭收到免職令。于北辰說，免職比解職還嚴重，意思就是「你滾蛋！」。當時距離他下班生效的時間，只有短短三個多小時，他只能倉促收東西走人。至於那封免職信，他已經在辦公室內透過機器絞掉。
于北辰說，由於他只有短短三個小時收東西，許多人根本不知道他「被離職」，於是他透過直播，讓三萬名黨員知道他今後不在黃國園黨部服務。于北辰表示，主委臧幼俠想要羞辱他，希望他走得很難堪，走得「零零落落」、很倉卒，也要他不用去交接。
當天晚上，黨主席江啟臣來電，向他表示于北辰被免職，他居然事前不知道。江啟臣說得很直接，說他是「很不負責的黨主席」，「我並不知道」，江還自稱「很窩囊」、「很失職」，希望他繼續留下來，也知道他的委屈，這通電話講了四十幾分鐘，他被江啟臣感動。
于北辰表示，他覺得臧幼俠片面免職他，就是要形塑江啟臣從中只能「二選一」，兩個人當中只能留一個，江到底要于北辰？還是臧幼俠？故意弄成這種氣氛。
于北辰指出，當初黨主席補選時，他就是挺江啟臣，他也向江表示願意幫他。當時許多退伍軍人都是支持郝柏村那邊，他承受很大壓力，終於幫江拉到軍方選票。後來江啟臣當選，於就任黨魁之後，曾經希望他出任黃復興黨部主委，還問他誰擔任主委比較好？
于北辰說，當時有十多名黃復興支部的主委希望他接主委，因為他跟大家都處得很好，但他當時向江啟臣說自己不能接，第一個理由是他希望桃園「先結束掉桃園市長鄭文燦」，先把桃園搶回來，第二、當時他告訴江啟臣，自己這麼努力挺江，如果他隨後就接了黃復興黨部主委，這不是瓜田李下嗎？所以他當時婉拒。國民黨之後才找了臧幼俠接主委。
對於江啟臣事前不知道于北辰被免職，文傳會主委王育敏表示，黃復興黨部一直是一個獨立運作的特殊單位，黨中央尊重黃復興黨部，由黃復興自己對外說明。