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王金平率團赴海峽論壇　總統府發4點聲明

記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-09-09 16:41:35

▲前立法院長王金平將代表國民黨率團前往海峽論壇。 (圖/王金平辦公室提供)
▲前立法院長王金平將代表國民黨率團前往海峽論壇。 (圖/王金平辦公室提供)
前立法院長王金平將代表國民黨率團前往廈門參加海峽論壇，王金平曾向媒體表示，無論是行前、行後，若蔡英文要見他，他一定會遵從。對此，總統府也透過發言人張惇涵發表4點聲明，其中提到，國民黨是人民團體，前往海峽是自主決定，無需向總統建請或報告，也正面看待兩岸良性、不涉政治前提、有意義對話的「正常往來」。

張惇涵表示，總統並未因王金平代表國民黨率團參加海峽論壇一事約見他。但王金平曾請見過蔡英文，蔡英文基於對前國會議長的尊重，也在上個月接見王金平，並就政經局勢傾聽王金平的看法，席間王金平雖提及可能應邀出席海峽論壇，但蔡英文並沒有表達任何評論或指示。

此外，對於王金平對外表示無論行前、行後只要蔡英文要見他，一定會遵從一事，張惇涵指出，總統府的立場是，國民黨是人民團體，此次參與海峽論壇也是國民黨及王金平的自主決定，並無有總統請見或報告的需要。而國民黨作為一個政黨，應該向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。

張惇涵也重申，關於兩岸相關交流，總統府的立場向來都是，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

最後，在兩岸關係的處理上，總統府始終也認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

關鍵字

王金平 海峽論壇 總統府 聲明 蔡英文

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