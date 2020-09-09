王金平率團赴海峽論壇　總統府發4點聲明

張惇涵表示，總統並未因王金平代表國民黨率團參加海峽論壇一事約見他。但王金平曾請見過蔡英文，蔡英文基於對前國會議長的尊重，也在上個月接見王金平，並就政經局勢傾聽王金平的看法，席間王金平雖提及可能應邀出席海峽論壇，但蔡英文並沒有表達任何評論或指示。
此外，對於王金平對外表示無論行前、行後只要蔡英文要見他，一定會遵從一事，張惇涵指出，總統府的立場是，國民黨是人民團體，此次參與海峽論壇也是國民黨及王金平的自主決定，並無有總統請見或報告的需要。而國民黨作為一個政黨，應該向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。
張惇涵也重申，關於兩岸相關交流，總統府的立場向來都是，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。
最後，在兩岸關係的處理上，總統府始終也認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。