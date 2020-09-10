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NOW早報／丁允恭遭爆渣男行徑！廣告小妹：套路都差不多

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-10 06:00:00

▲前總統府發言人丁允恭捲入桃色風波，廣告小妹感慨「渣男」的套路總是一致。（圖／翻攝自廣告小妹臉書，NOWnews資料照）
▲前總統府發言人丁允恭捲入桃色風波，廣告小妹感慨「渣男」的套路總是一致。（圖／翻攝自廣告小妹臉書，NOWnews資料照）
丁允恭渣男行徑被踢爆！廣告小妹感慨：套路其實都差不多

前總統府發言人丁允恭昨（9）日被前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間，「利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至強逼她墮胎三次」，消息一出，引發各界譁然，丁允恭也火速請辭發言人一職。對此，網紅「廣告小妹」直言，渣男的套路其實都差不多，但「人類就是這樣，學不乖的」。

今日天氣／午後留意局部大雨　沒下雨時仍悶熱

今（10）日有鋒面在台灣附近形成，但由於結構鬆散、微弱，主要的降雨須靠熱力作用來激發，因此降雨機率高、雨勢明顯的時段會在中午以後，午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生，至於其他時間當海面有降雨雲層移入時，也會帶來短暫陣雨，但降雨會較為局部；溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約32、33度，天氣較為不穩定，除午後易出現明顯雨勢外，其他時間也偶有局部降雨，外出需記得攜帶雨具備用。

涉嫌冒用國家隊包裝　富達實業社隱身三合院賣冒牌口罩

口罩販售又出包！南投檢調查獲彰化「富達實業社」涉嫌冒用國家隊口罩「宏瑋」公司外包裝銷售口罩，彰化縣消費者保護中心立即建立退換貨諮詢平台，籲請消費者先確立購買來源與品牌，再進行申訴，以確保權益。

▲富達實業社隱身在彰化和美鎮一處三合院內，購進61萬片未經核准的醫用口罩，涉嫌冒用國家隊外包裝銷售口罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）
▲富達實業社隱身在彰化和美鎮一處三合院內，購進61萬片未經核准的醫用口罩，涉嫌冒用國家隊外包裝銷售口罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）
議長訪台捷克鋼琴商遭中國大陸棄單　富豪狠砸700萬買送學校

捷克參議院議長韋德齊（ Miloš Vystrčil ）日前率團訪台，遭到中國大陸強烈批評，捷克著名的鋼琴製造商佩卓夫（ Petrof ）日前被中國大陸買家退貨，損失上百萬的訂單。事件曝光後，捷克當地的富豪，週二（ 8 ）宣佈將透過基金會，買下這 11 台總價值約 700 百萬的鋼琴，並捐給捷克的學校。

▲（圖／翻攝自捷克
▲捷克富豪寇馬克（Karel Komárek）得知中國大陸取消鋼琴訂單後，決定收購被棄單的樂器捐送給學校。（圖／翻攝自捷克 Blesk）
康軒董座無視居家檢疫規定外出2次　新北衛生局開罰50萬

康軒文教集團董事長李萬吉9月5日自大陸返台，遭投訴未依規定居家檢疫14天擅自外出，新北市衛生局上午經過開會，綜合考量個案外出次數、時間、地點及未戴口罩等風險危害情形，依目前現有事證，對當事人進行裁罰50萬元。

▲新北衛生局長陳潤秋(中)表示，衛生局經過開會，決定對李萬吉開罰50萬元。(圖/記者康子仁攝)
▲新北衛生局長陳潤秋（中）表示，衛生局經過開會，決定對李萬吉開罰50萬元。(圖/記者康子仁攝)
人美就是終身保險！圍棋女神變「哦噢妹」融化所有人

魔幻愛情喜劇片《消失的情人節》，邀來人氣超旺、氣質出眾、聲音甜美，有「圍棋女神」封號的黑嘉嘉特別演出，原本導演陳玉勳苦尋不著，可以飾演大霈女同事的合適人選，找了很久他都不滿意，直到看到黑嘉嘉的照片，馬上確定就是她了！（編輯：賴詠璿）

▲黑嘉嘉在《消失的情人節》中飾演大霈的同事「哦噢妹」。（圖／牽猴子）
▲黑嘉嘉在《消失的情人節》中飾演大霈的同事「哦噢妹」。（圖／牽猴子）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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口罩 丁允恭 捷克 康軒董座 黑嘉嘉

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