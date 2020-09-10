NOW早報／丁允恭遭爆渣男行徑！廣告小妹：套路都差不多

前總統府發言人丁允恭昨（9）日被前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間，「利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至強逼她墮胎三次」，消息一出，引發各界譁然，丁允恭也火速請辭發言人一職。對此，網紅「廣告小妹」直言，渣男的套路其實都差不多，但「人類就是這樣，學不乖的」。

▲富達實業社隱身在彰化和美鎮一處三合院內，購進61萬片未經核准的醫用口罩，涉嫌冒用國家隊外包裝銷售口罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.09）

▲捷克富豪寇馬克（Karel Komárek）得知中國大陸取消鋼琴訂單後，決定收購被棄單的樂器捐送給學校。（圖／翻攝自捷克 Blesk）

▲新北衛生局長陳潤秋（中）表示，衛生局經過開會，決定對李萬吉開罰50萬元。(圖/記者康子仁攝)