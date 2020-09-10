NOW早報／丁允恭遭爆渣男行徑！廣告小妹：套路都差不多

前總統府發言人丁允恭昨（9）日被前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間，「利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至強逼她墮胎三次」，消息一出，引發各界譁然，丁允恭也火速請辭發言人一職。對此，網紅「廣告小妹」直言，渣男的套路其實都差不多，但「人類就是這樣，學不乖的」。
今日天氣／午後留意局部大雨 沒下雨時仍悶熱
今（10）日有鋒面在台灣附近形成，但由於結構鬆散、微弱，主要的降雨須靠熱力作用來激發，因此降雨機率高、雨勢明顯的時段會在中午以後，午後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生，至於其他時間當海面有降雨雲層移入時，也會帶來短暫陣雨，但降雨會較為局部；溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約32、33度，天氣較為不穩定，除午後易出現明顯雨勢外，其他時間也偶有局部降雨，外出需記得攜帶雨具備用。
涉嫌冒用國家隊包裝 富達實業社隱身三合院賣冒牌口罩
口罩販售又出包！南投檢調查獲彰化「富達實業社」涉嫌冒用國家隊口罩「宏瑋」公司外包裝銷售口罩，彰化縣消費者保護中心立即建立退換貨諮詢平台，籲請消費者先確立購買來源與品牌，再進行申訴，以確保權益。
議長訪台捷克鋼琴商遭中國大陸棄單 富豪狠砸700萬買送學校
捷克參議院議長韋德齊（ Miloš Vystrčil ）日前率團訪台，遭到中國大陸強烈批評，捷克著名的鋼琴製造商佩卓夫（ Petrof ）日前被中國大陸買家退貨，損失上百萬的訂單。事件曝光後，捷克當地的富豪，週二（ 8 ）宣佈將透過基金會，買下這 11 台總價值約 700 百萬的鋼琴，並捐給捷克的學校。
康軒董座無視居家檢疫規定外出2次 新北衛生局開罰50萬
康軒文教集團董事長李萬吉9月5日自大陸返台，遭投訴未依規定居家檢疫14天擅自外出，新北市衛生局上午經過開會，綜合考量個案外出次數、時間、地點及未戴口罩等風險危害情形，依目前現有事證，對當事人進行裁罰50萬元。
人美就是終身保險！圍棋女神變「哦噢妹」融化所有人
魔幻愛情喜劇片《消失的情人節》，邀來人氣超旺、氣質出眾、聲音甜美，有「圍棋女神」封號的黑嘉嘉特別演出，原本導演陳玉勳苦尋不著，可以飾演大霈女同事的合適人選，找了很久他都不滿意，直到看到黑嘉嘉的照片，馬上確定就是她了！（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。