王金平赴海峽論壇找府「背書」？陳亭妃：後果要自己承擔

陳亭妃在今（10）日接受媒體訪問時表示，總統府已經透過聲明正式表態，王金平將代表國名黨率團參加海峽論壇一事屬於私人交流，所以不需要跟總統府報告，但須堅守「良性、不預設政治前提、有意義的對話」等原則，不得有行政官員參加，也不能簽署任何政策協議，或是進入政策討論。
媒體追問：「總統上個月就接見王金平，王金平在會中有說他會去參加海峽論壇，好像有被解讀這是民進黨跟國民黨共推的人選讓他去參加？」陳亭妃強調，總統府發的聲明就已經很清楚了，王金平、國民黨是民間組織，他僅代表民間赴廈門交流，民間的身分不代表國家，這個部分也不用向總統府報告，更不用向總統府爭取任何的回應，與國家、總統、民進黨無關。
陳亭妃也說：「這個部分，請國民黨的代表一定要謹守分際，相信這個部分是屬於民間交流，就由他們自己去承擔後果。而且要小心，王金平院長真的不要一世英明毀於一旦，因為有可能到了海峽論壇的現場，當汪洋直接說一國兩制台灣方案，那我不知道王金平當時候，是要率團馬上起身走人，還是要靜靜地坐在那裡，我覺得這個是比較耐人尋味的地方。」
此外，王金平與中國的對話，是否讓未來的王金平擁有更多話語權？陳亭妃直言，很多人都認為國民黨未來會進入「中國國民黨」與「台灣國民黨」之爭，很多南部的國民黨人士都認為王金平最適合帶領「台灣國民黨」，可是王金平卻在最後的時刻答應了江啟臣去參加海峽論壇，「不知道王金平算盤到底怎麼算的？」在眾人開始唾棄中國霸權的同時，王金平卻選擇跟中國更接近，確實讓人匪夷所思。