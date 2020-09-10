軍武／操作費用高、數量少　幻象2000出售有行無市

法國售後態度令人搖頭
1980年代由於空軍F-104、F-5E/F等主力戰機日漸老化，因此開始尋求新一代戰機，除了自製F-CK-1經國號（IDF）戰機外，也開始向外尋找新一代戰機。1989年時任參謀總長訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。
這批幻象機服役後取代F-104戰機，部署於新竹基地，一度成為空軍性能最優異戰機。不過，這批法國「嬌客」卻也讓空軍頭疼不已。首先，是法國服務態度問題。法方態度差與台灣馬政府跟法方打軍售佣金官司有關。法國檢方在調查拉法葉艦佣金案時，發現幻象機採購案也有收取佣金，違反台法之間軍購簽訂的「排佣條款」，在拉法葉艦佣金案法方敗訴，判賠我國263億元台幣後，我國國防部趁勝追擊再度幻象佣金案打官司。
原本拉法葉艦佣金案仲裁敗訴之前，法國起初打算出售新的武器給台灣，包括飆風戰機、雷克勒戰車等，作為和解條件，陳水扁政府還曾成立「鐽震」公司來接洽，但是馬英九政府上台後，拒絕與法國妥協，法方一怒之下撤離法國在台協會負責聯繫的軍事技術人員，對於後續的幻象佣金案仲裁，法國更以不協助升級幻象2000來杯葛，並傳出法方一度提高專利零件價格10倍，企圖讓空軍在維持幻象戰力上付出更多成本。
另外，製造商達梭公司對於幻象2000的售後服務態度，也令人不敢恭維。軍方人士私下抱怨，如果操作遇到機件狀況問題，法方常常是通報後4個月，都不見得會來處理，F-16的製造商洛克希德馬丁則是通常一個星期內就會來處理。
成本高、數量少 幻象機賣相差
冷戰結束後，各國裁減軍費，加上新戰機價格高昂，因此採購二手戰機成為熱門。不過，近年來二手戰機成交案幾乎都是美、俄兩國生產戰機，幾乎沒有二手幻象機成功交易紀錄。相較於二手F-16戰機熱銷，幻象2000幾乎是有行無市，根據國軍使用經驗，幻象2000每小時作業費用高達80萬元，比F-16的16萬元高出許多，一年的維修成本也高達1400萬元，讓許多第三世界國家根本買不下手。
另外，幻象2000全球僅賣約600架，比F-16的4500多架低少許多，且F-16生產線還在運作，而幻象2000則是法國已停產，法國空軍已用飆風（Rafale）戰機陸續取代幻象機隊。因為幻象2000數量少，除了法國原廠外，幾乎沒有其他國家提供幻象2000的改良升級方案，讓使用國升級還必須看法方臉色。
巴西在2013年將12架幻象2000B/C型機全部除役，巴西政府曾公告出售這批戰機，但是因為養護幻象機成本太高，根本乏人問津。印度雖然在尋求百架中型戰機對抗中國大陸軍事威脅、印度空軍對幻象機的滿意度也高於俄製戰機，但是印度傾向於採購全新戰機，可能得標者為飆風或是F-21戰機（印度版F-16V戰機）。因此，美國媒體呼籲空軍出售幻象2000戰機，恐怕是一廂情願。