于北辰遭免職餘波仍盪漾　新任主委出面：讓此事告一段落

對於黃復興黨部這次茶壺內風暴緣由，蔡忠誠表示，對于北辰的免職爭議，確實肇因於今年7月動員到立院聲援事件後，黃復興黨部主委臧幼俠與于之間產生誤解，以致衍生到後來的結果﹔蔡忠誠說，「今天大家又不是小朋友，吵一吵馬上就可以玩在一起，畢竟大家都是有一些高度的」，蔡並強調，也因為在做法和想法上有落差，黨有黨的紀律，地方支黨部的主委都算是榮譽職，是一年一簽的委任契約，時間到了，當然可以做人事的調整及任命，並非外界所言的開除，「這種字句用的不夠精準」。
蔡忠誠說，他接任後這兩天，打了很多電話跟黨員溝通，黃國園黨部包含幹部約有100多人，目前確實有7位因個人生涯規劃表達離開意願，他說，想離開的黨員大多都是于北辰的同學，大家情義相挺是人情之常，他都尊重。
蔡忠誠透露，接任當天他有遇到于北辰，兩人短暫聊了一下，「他(于)有他的一些委屈，我知道，我也鼓勵他」，蔡說，于是優秀人才，給國民黨、黃復興加分很多，希望外界不要有太多的揣測，待事情告一段落，讓黃復興黨部，黃國園黨部能繼續往前走，「我們接地氣會跟民眾走在一起。」
至於黨主席江啟臣致電于北辰表示對其被免職一事並不知情，蔡忠誠說，因為他未被告知這次高層在這過程當中的互動，因此無法評論；但就他了解，在組織體系裡，它(要解職)要做報告，對於媒體報導(黨主席不知道這件事)可能是誤解，強調沒有所謂的「黨中有黨」或自己做主的情形，「軍人不會這樣，沒有請示就是不行，我們的紀律比其他的團體社團更強。」