丁允恭劈腿逼墮胎　監察委員申請自動調查

前總統府發言人丁允恭日前遭周刊爆料，於高雄市新聞局長任職期間，劈腿多女、逼前女友墮胎。對此，監察委員紀惠容、王美玉今日表示，事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理或利用權勢交往等疑義，申請自動調查。
丁允恭昔日長官，新任監察院長陳菊對此事表示遺憾，也表達立場：「該怎麼辦就怎麼辦。」完全尊重憲法賦予監察委員獨立行使職權的權限，對於監委申請自動調查、調查過程、結果都完全尊重。
日前周刊報導，丁允恭前女友指稱，丁擔任高雄市政府新聞局長期間，不僅向他謊稱單身，實則同時與4名女子交往，並多次於上班時間，在局長辦公室與其發生關係，導致她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎；甚至傳出當事人曾向時任高雄市長陳菊陳情未果。
紀惠容、王美玉下午發布新聞稿表示，此事件引發社會大眾關注與討論，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員的表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有的端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。
兩位監委表示，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定？有無利用新聞局長職務上的機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事？事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，有調查釐清的必要。