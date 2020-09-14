國民黨「被求和」不去海峽論壇！郁慕明開嗆：新黨會出席

中國舉辦第12屆海峽論壇，原先國民黨規劃將由前立法院院長王金平率團赴中，不過中國官媒《央視》主持人李紅卻稱此舉是「來向大陸求和」，引發外界譁然。除了國民黨主席江啟臣不滿，強調海峽論壇不一定要去，國民黨文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東今（14）日下午也出面宣布國民黨代表團決定不以政黨形式參加今年第12屆的海峽論壇。對此，新黨榮譽黨主席郁慕明就批評江啟臣小題大作，還嗆「那你不去就不去，還有我們新黨會出席！」。





中國央視主持人李紅日前於節目上定調王金平出席海峽論壇是「來求和」，國民黨不但要求央視道歉，王育敏更強調說，央視「求和」說已造成台灣社會輿論激烈反應，兩岸交流的美意也變調，決定不以政黨形式參加本次海峽論壇。

對此，新黨榮譽黨主席郁慕明今日下午卻在臉書痛批，他認為國民黨主席江啟臣要求中方為央視李紅的「求和說」道歉是小題大作，「國民黨應該了解，今天王金平不但受邀而且是主賓，那就是大陸給了國民黨非常禮貌的體面」。

▲ 郁慕明認為江啟臣是小題大作。 （圖／翻攝自臉書《郁慕明觀察站》）

此外，郁慕明也替李紅的求和說解釋，他表示所謂求和，其實只是「大家共謀和平、謀求和平、尋求和平。國民黨如果還要自我設限鑽牛角尖，那你不去就不去，還有我們新黨會出席！」他認為若國民黨根本沒受邀，王金平還一廂情願要求和，才是真「跪求」中國不要打，郁慕明認為，中國根本沒有那麼輕視國民黨，是國民黨為自己設了套，認為「求和」就等於投降。

▲郁慕明最後也強調兩岸對立和台灣各黨的對立都必須化解。（圖／翻攝自臉書《郁慕明觀察站》）

而王金平稍早接受媒體訪問時也表示，黨中央決定去他就去，決定不去他就不去，強調會跟著黨的意識走，不會以個人名義赴陸。（編輯：楊智傑）