KMT不參加海峽論壇！劉樂妍「4字」嗆爆：沒人稀罕你們來

由於《央視》主持人李紅的「求和說」，引發台灣輿論不滿，國民黨昨（14）日決議取消以前立法院長王金平代表政黨名義，出席海峽論壇，但仍開放黨員以個人名義參加。對此，被封為「女版黃安」的藝人劉樂妍在微博狠嗆國民黨是「百年爛黨」，甚至直呼「真的沒人稀罕你們來不來」。





第12屆「海峽論壇」將於9月19日舉行，前立法院長王金平原訂將代表國民黨率團前往廈門參加，但日前《央視》主持人李紅卻以「向大陸求和」形容，掀起不小風波。雖然李紅事後已改口表示，「在島內政壇有一定份量的王金平，此時帶團參加海峽論壇，對兩岸交流有積極、正面的影響」，針對「求和」的部分，她也解釋原意為「尋求和平」。

不過，國民黨內認為，李紅雖緊急澄清用意，但這些說法都不算是道歉，昨日便宣布不以政黨形式參加海峽論壇，但仍開放黨員以個人名義參加。此外，更傳出前黨主席林榮德將組台商團前往，讓民進黨發言人顏若芳感到錯愕，直說國民黨大動作宣布取消王金平前院長赴海峽論壇，不派員出席，但拐個彎又由前代理主席林榮德率台商與會，這種做法不免讓社會感到錯愕。

▲立法院前院長王金平原本將代表國民黨，前往福建廈門參與海峽論壇，現卻因為央視主播李紅「求和說」生變。（圖／記者丁上程攝）

對此，劉樂妍則在微博發文表示，「又當又立（為大陸用語，即「得了便宜還賣乖」），國民黨，真的沒人稀罕你們來不來，怎麼可能跟一個早該解散的百年爛黨道歉呢？來中國大陸越久，知道的越多，我都覺得丟人啊！」

劉樂研接著說，自己最近看了一部大陸電視劇，叫做《絲綢之路傳奇》，內容演到國民黨在內戰中敗退，還在新疆到處放火，「為的就是什麼都不留，所以燒了人民的家園」，她認為，最後是靠共產黨幫新韁重建家園。



