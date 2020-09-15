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網紅娘娘問有沒有想當總統？鄭文燦認了：我心裡有想過

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-09-15 16:50:46

鄭文燦與網紅娘娘
▲鄭文燦與娘娘玩起快問快答遊戲時被娘娘問到「有沒有想當總統」，當下鄭承認「我心裡有想過」。（圖／翻攝「Alizabeth娘娘」）

桃園市長鄭文燦最近與網紅「Alizabeth 娘娘」合作影片行銷桃園，片中他與娘娘玩起快問快答遊戲時被娘娘問到「有沒有想當總統」，當下鄭承認「我心裡有想過」今(15)日鄭文燦面對媒體詢問解釋，當時心裡沒想別的，才用這個方式回答，強調自己的特質就是專心市政、努力建設、心無旁鶩，「2020的當下是我最重要的。」



民進黨下一屆總統候選人一直是外界注目的焦點，桃園市長鄭文燦多次被外界點名是綠營下屆總統熱門人選之一，就連行政院長蘇貞昌也曾在公開場合預言鄭會當總統這次和娘娘玩遊戲時，鄭親口說出「我心裡有想過」這樣的答案，引發外界無限聯想，但鄭文燦今天表示，那是網紅「娘娘」要推銷桃園殺出的1個番外題，娘娘問他說有沒有想過做總統，鄭回答「想當然有想過呀，但大部分的人願望都無法實現，所以不要想。」他認為，有現在才有未來，所以人生不要預設劇本應該如何走。

鄭文燦分析，自己的特質就是專心市政、努力建設、心無旁鶩，網紅提問快問快答的當下，自己心裡沒想別的，所以才用這個方式回答；媒體追問若屆時民調居高不下，2024總統選舉是否會當仁不讓?鄭未正面回答，僅表示，自己現在2020每天都有許多的工作要做，「2020的當下是我最重要的。」

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