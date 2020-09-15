網紅娘娘問有沒有想當總統？鄭文燦認了：我心裡有想過

桃園市長鄭文燦最近與網紅「Alizabeth 娘娘」合作影片行銷桃園，片中他與娘娘玩起快問快答遊戲時被娘娘問到「有沒有想當總統」，當下鄭承認「我心裡有想過」﹔今(15)日鄭文燦面對媒體詢問解釋，當時心裡沒想別的，才用這個方式回答，強調自己的特質就是專心市政、努力建設、心無旁鶩，「2020的當下是我最重要的。」





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