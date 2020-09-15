網紅娘娘問有沒有想當總統？鄭文燦認了：我心裡有想過

桃園市長鄭文燦最近與網紅「Alizabeth 娘娘」合作影片行銷桃園，片中他與娘娘玩起快問快答遊戲時被娘娘問到「有沒有想當總統」，當下鄭承認「我心裡有想過」﹔今(15)日鄭文燦面對媒體詢問解釋，當時心裡沒想別的，才用這個方式回答，強調自己的特質就是專心市政、努力建設、心無旁鶩，「2020的當下是我最重要的。」
民進黨下一屆總統候選人一直是外界注目的焦點，桃園市長鄭文燦多次被外界點名是綠營下屆總統熱門人選之一，就連行政院長蘇貞昌也曾在公開場合預言鄭會當總統﹔這次和娘娘玩遊戲時，鄭親口說出「我心裡有想過」這樣的答案，引發外界無限聯想，但鄭文燦今天表示，那是網紅「娘娘」要推銷桃園殺出的1個番外題，娘娘問他說有沒有想過做總統，鄭回答「想當然有想過呀，但大部分的人願望都無法實現，所以不要想。」他認為，有現在才有未來，所以人生不要預設劇本應該如何走。
鄭文燦分析，自己的特質就是專心市政、努力建設、心無旁鶩，網紅提問快問快答的當下，自己心裡沒想別的，所以才用這個方式回答；媒體追問若屆時民調居高不下，2024總統選舉是否會當仁不讓?鄭未正面回答，僅表示，自己現在2020每天都有許多的工作要做，「2020的當下是我最重要的。」