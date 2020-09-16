高雄李前總統追思禮拜　陳其邁、台灣基進追思致意

前總統李登輝先生於7月30日辭世，享耆壽98歲，高雄市長陳其邁今（16）日到鹽埕長老教會參加由民間發起的追思禮拜，感念李前總統對民主深化、對台灣主權的貢獻，並承諾追隨阿輝伯的腳步，團結彼此、認真打拚守護家鄉。





李前總統與世長辭，總統府已在台北賓館舉辦追思會，為讓南部鄉親追思致意，黃昭展先生因此發起追思活動，並由吳英明教授協助，由台灣基督長老教會高雄中會教社部主辦，且有李登輝學校、李登輝之友會、台灣南社和壽山中會教社部共同協辦。



▲台灣基進也由中央新聞部主任張博洋，與高雄黨部主委李欣翰率數十名志工到前總統李登輝追思禮拜現場致意。（圖／台灣基進提供） 台灣基進也由中央新聞部主任張博洋，與高雄黨部主委李欣翰率數十名志工到場致意﹔張博洋說，李前總統生前不斷在對抗兩個中國，一個是中華人民共和國，一個則是中國國民黨，因為有他的努力，台灣的主體性才因此保存了下來，除了紀念李前總統之外，更希望讓更多人了解這場對抗中國的戰鬥尚未結束，在阿輝伯過世後，又適逢與台灣較有淵源的安倍首相辭職，呼籲蔡政府應審慎面對，在台日特殊情誼之上，推動更務實、深化的經貿關係。



針對高雄前鎮區乙烯外洩事件後續，高雄市長陳其邁再次重申市府立場，務必要把原因找出來，假如這個原因沒有找出來，就絕對不准復工，還是要以市民的安全作為最大考量。



高雄銀行宣布董事長董瑞斌屢新，重回娘家再任高銀董座，陳其邁也說，董瑞斌董事長對於金融專業的領域都有非常傑出的表現，過去也擔任過高雄財政局局長，今天中午左右也約見了董事長聊未來高銀的業務，當然最重要的怎樣能夠轉型為新創跟青創的銀行，全面地跟中央的一些青創以及中小企業創業貸款全面接軌，來對於我們在地的一些青創、新創，跟中小企業提供最接地氣、最好的服務。



