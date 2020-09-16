高雄李前總統追思禮拜　陳其邁、台灣基進追思致意

前總統李登輝先生於7月30日辭世，享耆壽98歲，高雄市長陳其邁今（16）日到鹽埕長老教會參加由民間發起的追思禮拜，感念李前總統對民主深化、對台灣主權的貢獻，並承諾追隨阿輝伯的腳步，團結彼此、認真打拚守護家鄉。
李前總統與世長辭，總統府已在台北賓館舉辦追思會，為讓南部鄉親追思致意，黃昭展先生因此發起追思活動，並由吳英明教授協助，由台灣基督長老教會高雄中會教社部主辦，且有李登輝學校、李登輝之友會、台灣南社和壽山中會教社部共同協辦。
台灣基進也由中央新聞部主任張博洋，與高雄黨部主委李欣翰率數十名志工到場致意﹔張博洋說，李前總統生前不斷在對抗兩個中國，一個是中華人民共和國，一個則是中國國民黨，因為有他的努力，台灣的主體性才因此保存了下來，除了紀念李前總統之外，更希望讓更多人了解這場對抗中國的戰鬥尚未結束，在阿輝伯過世後，又適逢與台灣較有淵源的安倍首相辭職，呼籲蔡政府應審慎面對，在台日特殊情誼之上，推動更務實、深化的經貿關係。
針對高雄前鎮區乙烯外洩事件後續，高雄市長陳其邁再次重申市府立場，務必要把原因找出來，假如這個原因沒有找出來，就絕對不准復工，還是要以市民的安全作為最大考量。
高雄銀行宣布董事長董瑞斌屢新，重回娘家再任高銀董座，陳其邁也說，董瑞斌董事長對於金融專業的領域都有非常傑出的表現，過去也擔任過高雄財政局局長，今天中午左右也約見了董事長聊未來高銀的業務，當然最重要的怎樣能夠轉型為新創跟青創的銀行，全面地跟中央的一些青創以及中小企業創業貸款全面接軌，來對於我們在地的一些青創、新創，跟中小企業提供最接地氣、最好的服務。