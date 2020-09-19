追思李登輝　李安妮：我的父親終於是我的父親了

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，告別追思禮拜今（19）日上午於淡水真理大學舉行。在現場提供的追思文集中，家屬撰文悼念。李登輝的次女李安妮以「永別了，親愛的父親」為題撰文表示，1996年首次民選總統，百姓有許多期待，她體會到「我的父親不是我的」；李登輝回到上帝的懷抱，她意識到「我的父親終於是我的父親了，但他也將只會出現在我的夢裡，長存在我的記憶中。」



