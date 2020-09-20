蔡英文批中共軍事挑釁　吳斯懷：台灣應避免被迫決戰

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）於17日率團訪台之際，共軍連續多日派出多架次軍機飛越海峽中線挑釁。總統蔡英文今（20）日接受媒體訪問時表示，中方這兩天的行為不就是文攻武嚇中的武嚇嗎？她呼籲「中方克制、不要挑釁。」國民黨立委吳斯懷則表示，「戰略上最糟糕的情況是，還沒有準備好就被迫捲入戰爭。」台灣應避免被迫決戰。





吳斯懷今日在臉書發文指出，美國總統川普為了救選情，不斷加碼友台，高官連續來訪，但並未實質承諾任何協助，密集釋出軍購，但緩不濟急政治效應大於軍事意義，企圖刺激中共，增加台海擦槍走火機率，一旦台海點燃戰火，全球焦點轉移，川普選情必然得利。





吳斯懷認為，兩岸關係檯面上似乎已經到達「兵兇戰危」的氛圍，美國高官連續來訪，大陸軍演配合加碼，機艦擾台頻次增加，挑釁意味十足，雙方網民相互叫囂，兩岸敵意民粹聲量驟升，擦槍走火機率大增。國軍基於職責，空軍只能不斷升空應變，飛彈部隊緊繃監控，國防部一日一新聞稿，發佈共軍動態，國軍應處作為，期望能安定民心？





吳斯懷表示，美中之間並不希望真正走向戰爭邊緣，美國基於選舉需要，必然設法刺激中共，做出較大反應，籌謀另一種形式的代理人戰爭，台灣自然被當作籌碼，蔡政府一面倒呼應美國所有動作，自甘當作美中角力的棋子，戰爭風險驟升。





吳斯懷提醒，蔡英文日前說過擔心兩岸擦槍走火，國防部嚴格規範第一擊權限，大陸官媒環球時報也呼籲解放軍不開第一槍，國際上也不斷提醒兩岸降溫，避免引發戰火，連帶影響周邊國家。但這幾天的軍事行動發展，讓我們憂心，中共越界動作越來越過分，國軍當然不能示弱，雙方口氣越來越差，第一線擦槍走火機率大增，哪一方忍不住開第一槍引發戰爭，就失去話語權。





吳斯懷嚴正呼籲中共，節制軍事挑釁行動，這種作法只會把台灣人民越推越遠，對兩岸和平毫無助益。慎重提醒蔡政府，如果沒有打算全面開戰，在「不挑釁、不避戰、不卑躬屈膝」的原則下，盡速籌謀對策，千萬不要把國家命運寄望在美國出兵，做為國家領導人避免戰爭是最重要的職責，台灣應該極力避免被迫決戰。









