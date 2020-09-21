4現任立委因貪污遭起訴　民眾黨：儘速修法重拾國人信任

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明，以及無黨籍立委趙正宇等四名現任立委，今天（21日）上午遭到檢調以貪污治罪條例起訴。對此台灣民眾黨立法院黨團，也對此發表聲明，表示除了重申司法機關勿枉勿縱，也呼籲朝野各黨團能儘快修法，重拾國人對政治的信任。



