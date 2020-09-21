4現任立委因貪污遭起訴　民眾黨：儘速修法重拾國人信任

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明，以及無黨籍立委趙正宇等四名現任立委，今天（21日）上午遭到檢調以貪污治罪條例起訴。對此台灣民眾黨立法院黨團，也對此發表聲明，表示除了重申司法機關勿枉勿縱，也呼籲朝野各黨團能儘快修法，重拾國人對政治的信任。
民眾黨方面強調，日前所爆發立委收賄案，之所以引發輿論關注，相當部分是因為在我國最高民意殿堂，發生跨黨派的立委涉案，因此再次打擊國人對於立法委員的觀感。民眾黨表示，在案件發生後，黨團也隨即組成廉政修法工作小組，「除了先前已提出的《立法委員行為法》增訂第十四條之一條文草案，讓遭判刑必須執行的立委得以解職外，也將在本會期提出《遊說法修正草案》、《政治獻金法修正草案》、《公職人員財產申報法修正草案》、《政黨法修正草案》、《選舉罷免法修正草案》。」民眾黨表示，「分別希望透過『落實遊說登記』、『加強財產查核密度』、『推動公費選舉』等，一方面補起各項法規的漏洞，二方面減少大眾參與政治的成本，避免政治被資本所綑綁」。
最後民眾黨團也表示，民眾黨作為一個新興政黨，徒法不足以自行，也會以此為自我警惕，對內進行自我要求，對外則繼續推動陽光法案的修正，減少貪腐情事，期待能重建國人對於政治的信任。