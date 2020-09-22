「不存在所謂海峽中線」？鄭文燦：這就是霸凌台灣

中共解放軍軍機近日侵擾台海領空，而大陸外交部發言人汪文斌則稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」；桃園市長鄭文燦今(22)日直言，這些就是霸凌台灣的表現，問題都是來自於北京單方面的挑釁，北京的霸權主義不會得到國際支持。



