「不存在所謂海峽中線」？鄭文燦：這就是霸凌台灣

中共解放軍軍機近日侵擾台海領空，而大陸外交部發言人汪文斌則稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」；桃園市長鄭文燦今(22)日直言，這些就是霸凌台灣的表現，問題都是來自於北京單方面的挑釁，北京的霸權主義不會得到國際支持。
中國軍機18日早上大舉侵擾台灣防空識別區，遭我軍連發22次廣播驅離，隔日又陸續出動19架共機踰越海峽中線，最近距我新竹海岸線約37浬（約68.5公里），國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、並以防空飛彈追監。
昨(21)日晚間經國防部證實再見共機侵擾，有兩架次運8反潛機進入我西南空域，中國近日宣布在台海附近組織實戰化演練，解放軍軍機頻頻擾台，數度跨過海峽中線之際，最近距我新竹海岸線約37浬（約68.5公里），中國外交部21日更嗆「不存在所謂海峽中線」。
對於中國連日頻頻擾台的作為，鄭文燦表示，這個就是霸凌台灣的表現，也是想要破壞和平的表現，其實台灣希望追求區域的和平，希望能維持台海的和平，「問題都是來自於北京單方面的挑釁。」鄭文燦提到，包括美國重要官員訪問台灣，主要也是要促進經濟合作或是防疫方面的合作，對於北京採取霸權主義的做法，是得不到國際的支持。