台灣新聞攝影展於文總開展　香港「反送中」照片奪首獎

《時代之火》2020台灣新聞攝影大賽得獎作品展，今（23）日開始，於文化總會一樓城南空間NO.1開展，展覽期間至11月15日。其中，多數照片都是關於香港反送中事件，首獎照片是一群港警手持盾牌、驅散記者的照片。
協辦單位文化總會副會長江春男表示，在過去，台灣黨外雜誌盛行時，國內的媒體對於香港的新聞自由是非常嚮往的，也是台灣不斷學習的對象。然而，現在的形勢與過去截然不同，台灣的新聞自由已經更勝以往，「而我們也將永遠跟香港人站在一起。」
文總表示，本屆展覽台灣新聞攝影協會以「時代之火」作為發想，期盼能在現今重重媒體迷霧、大量的圖像與訊息充斥的日常中，替每個世代留下一束火光，即便光亮有限，也足夠在回顧過往時，喚起屬於每個世代的共同記憶。
此次參賽徵件中，大多數是有關香港反送中事件的，首獎照片是一群港警手持盾牌，其中一位拿手電筒欲驅離記者，攝影者給這張照片下了一個註解 「Police flash on side to disperse Journalist in Muk Lun Street Playground.」「警察一邊閃爍一邊驅散記者在睦鄰街遊憩勝地。」在眾多照片中脫穎而出，獲得評審青睞。
「還是感到不敢相信！」大賽評審團主席劉子正現在還是第一線攝影記者，但看到展覽相片中遍佈火光、催淚煙霧瀰漫等等景象，他感嘆表示，曾經自由民主的香港，如今的街頭卻被催淚彈、火光佔據，令他難以想像。
卓越新聞獎基金會執行長邱家宜在昨日的頒獎典禮表示，更能體會到「新聞業就是戰爭」，而媒體作為保衛民主、言論自由的「軍隊」，該如何繼續奮鬥？他說，而身在海峽另一端的我們，更應為支持香港的媒體及新聞自由挺身而出，這也是本屆台灣新聞攝影大賽挑選近半「反送中」作品最大的意義，而他將繼續以新聞專業的精神支持台灣新聞攝影大賽，共同守護新聞自由。