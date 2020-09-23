台灣新聞攝影展於文總開展　香港「反送中」照片奪首獎

《時代之火》2020台灣新聞攝影大賽得獎作品展，今（23）日開始，於文化總會一樓城南空間NO.1開展，展覽期間至11月15日。其中，多數照片都是關於香港反送中事件，首獎照片是一群港警手持盾牌、驅散記者的照片。



