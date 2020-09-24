立法院召委選舉民眾黨助攻國民黨　柯文哲：要看議題合作

立法院昨天（23日）上午進行各個委員會的召集委員選舉，身為第三勢力的台灣民眾黨，在立法院內部分委員會扮演關鍵少數，若支持民進黨，將會讓數個委員會的召委都由民進黨籍立委擔任。不過民眾黨在這個會期的召委選舉中，多數選擇投給自己，讓國民黨得以在召委選舉中，獲得近半數的席次。對此外界也解讀民眾黨似乎在向國民黨靠攏，甚至有合作的態勢，對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，則表示民眾黨的立場，是在不同議題可以跟不同人合作，最重要的是人民跟國家的利益。
立法院第10屆第2會期，開議後八個委員會也進行召委選舉。民進黨雖然在立法院中有席次優勢，但在委員會平均分配人次的情況下，仍得靠與第三勢力合作，才有可能在委員會中包辦兩席召委。而民眾黨的五席不分區立委，也在召委選舉中扮演關鍵少數。為了藍綠平衡相互箝制的情況下，民眾黨未選擇與民進黨合作，多數是以投給自己「投廢票」的方式，讓國民黨得以在各個委員會透過抽籤或未過半的方式，獲得一席召委的機會。
而針對民眾黨在立法院與國民黨合作的態勢，柯文哲表示，民眾黨的立場是在不同議題可以跟不同人合作。「看他講的理由，你要講的話上個會期民眾黨召委也是投民進黨的。」柯文哲說，「所以是這樣，我覺得看議題看當時的狀況，重要的還是價值，什麼是國家長久利益，或最大多數人民利益，這我們還是曉得。」柯文哲強調，就食安議題的部分，到現在為止民進黨在美豬、美牛進口問題，坦白講現在都沒看到管理辦法，「政策原則上要準備好再丟，不是說先丟看反應再修改，這怪怪的」。