立法院召委選舉民眾黨助攻國民黨　柯文哲：要看議題合作

立法院昨天（23日）上午進行各個委員會的召集委員選舉，身為第三勢力的台灣民眾黨，在立法院內部分委員會扮演關鍵少數，若支持民進黨，將會讓數個委員會的召委都由民進黨籍立委擔任。不過民眾黨在這個會期的召委選舉中，多數選擇投給自己，讓國民黨得以在召委選舉中，獲得近半數的席次。對此外界也解讀民眾黨似乎在向國民黨靠攏，甚至有合作的態勢，對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，則表示民眾黨的立場，是在不同議題可以跟不同人合作，最重要的是人民跟國家的利益。



