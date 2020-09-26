召委若重來仍票投綠委？王婉諭：我會選擇「那天」不出門

立法院日前舉行各委員會的召集委員選舉，時代力量立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，遭嘲諷是「民進黨側翼」、「小綠燈」，針對連日來的攻擊與質疑，王婉諭26日凌晨在臉書上發文回應稱「人生只能往前看」，如果人生能有早知道、可以重新來，她會選擇2016年3月28日那天，不要出門。

王婉諭說，她一

直都過著滿足而感恩的人生，鮮少後悔些什麼，但這是她這輩子最後悔、也最遺憾的事。不過她的個性一向都是，遇到了就面對它、做了決定就是拚下去，當初為了有機會做更多的事，不只為自己的孩子，也為了更多的孩子，於是她衝了進來。

她當然耳聞政治圈很複雜、很冷酷。不過現在既然決定踏了進來，她知道，過去的種種瘡疤，都將時時刻刻伴隨著她所做的每一件事情。