召委若重來仍票投綠委？王婉諭：我會選擇「那天」不出門

立法院日前舉行各委員會的召集委員選舉，時代力量立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，遭嘲諷是「民進黨側翼」、「小綠燈」，針對連日來的攻擊與質疑，王婉諭26日凌晨在臉書上發文回應稱「人生只能往前看」，如果人生能有早知道、可以重新來，她會選擇2016年3月28日那天，不要出門。
王婉諭日前在立法院衛環委員會舉行委員選舉時，將票投給洪申翰，但洪卻稱自己是黨團安排的第二順位召委，因此讓位給陳瑩，並表示這是民進黨團行之有年的規則。而王婉諭也因此被外界戲稱是「民進黨側翼」，挺核人士黃士修則批評她是「小綠燈媽媽」，且要求她不要再繼續使用小燈泡媽媽消費孩子，
面對質疑，王婉諭26日凌晨在臉書發文寫下，有些記者提問如果早知道洪申翰委員會禮讓，還會投給他嗎？也有些朋友問我，如果重新再選擇一次，你還會願意從政嗎？她說，她當時停頓了兩秒才回應「人生只能往前看」，因為回頭看這些，其實沒有意義，與其討論這些過去的如果與可能，不如把時間力氣，拿去思考未來。
她更指出，在這停頓的兩秒之間，她努力地要把心裡冒出來的話吞下去，而這句話就是「如果人生中能有『早知道』、能有『重新來』，我會選擇2016年3月28日那天，不要出門」。
王婉諭說，她一直都過著滿足而感恩的人生，鮮少後悔些什麼，但這是她這輩子最後悔、也最遺憾的事。不過她的個性一向都是，遇到了就面對它、做了決定就是拚下去，當初為了有機會做更多的事，不只為自己的孩子，也為了更多的孩子，於是她衝了進來。
王婉諭表示，過去的我，其實也無法理解，被害人怎麼會從政？過去她當然耳聞政治圈很複雜、很冷酷。不過現在既然決定踏了進來，她知道，過去的種種瘡疤，都將時時刻刻伴隨著她所做的每一件事情。但每當惡意的不理性的言論出現，她必須老實說，她的心情仍會受到影響。許多夜裡，她仍需要釋放自己的負面情緒。不過有惡意也有善意，她同時也會收到關心、支持、加油、打氣的鼓勵。而這也是她覺得這個世界，之所以讓她認為仍然美麗的地方。
王婉諭期待地表示，在激動憤慨的情緒褪去之後，我們能試著理解彼此多一些。在怒罵之後，我們能試著溝通多一點；她希望，能少一些些辛苦的人，而不是非得要親身經歷過後，才知道那樣的辛苦。