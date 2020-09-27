市長聯盟將六都標成中國　陳其邁：台灣不是中國的一部份

高雄市政府昨（26）日深夜留意到國際組織「市長聯盟」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍（含高雄市的6都）都標示為「中國」，市長陳其邁昨深夜十一點五十六分發文，嚴正表達「台灣不是中國的一部份，要求一定要把國籍改回來」。