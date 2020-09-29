江啟臣質疑預算花太多錢買武器　蘇貞昌：買房也會有房貸

行政院長蘇貞昌今(29)日赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢，國民黨立委江啟臣質詢時表示台灣從2017年至今，已在投入百億元在軍購，且還有6600億沒付，接下來又準備再跟美國購買包含水雷、巡弋飛彈、無人機等共七項武器，江啟臣憂心軍購花太多錢，排擠國家發展的預算、債留子孫，蘇貞昌則回應，台灣舉債會有建設，有負債也會有資產，就像買房子會有房貸一樣。