遭起訴、已入監立委　全遭公督盟評為「待觀察」

公民監督國會聯盟今天（29日）上午召開記者會，公布立法院第十屆第一會期的立委評鑑名單。由於在休會期間，檢調偵辦立委涉嫌護航公司法修正案，進而收取賄賂的案件，也讓公督盟直接將涉案的現任立委們，全都列為「待觀察」名單。日前發監入獄的無黨籍立委傅崐萁，也被列在待觀察名單內。