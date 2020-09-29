遭起訴、已入監立委　全遭公督盟評為「待觀察」

公民監督國會聯盟今天（29日）上午召開記者會，公布立法院第十屆第一會期的立委評鑑名單。由於在休會期間，檢調偵辦立委涉嫌護航公司法修正案，進而收取賄賂的案件，也讓公督盟直接將涉案的現任立委們，全都列為「待觀察」名單。日前發監入獄的無黨籍立委傅崐萁，也被列在待觀察名單內。
公督盟今天上午公布第10屆第一會期立委評鑑內容，一共選出30名優秀立委，以及7名待觀察立委。其中待觀察名當中，國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清以及無黨籍立委趙正宇等人，都是日前涉嫌收賄，遭到檢調起訴的現任立委；無黨籍立委傅崐萁則是因為過去非法炒股遭判決定讞，目前正在服刑當中；而民進黨立委余天及無黨籍立委高金素梅，則因為質詢率太低，以及不常參與法案實質討論，也被列為待觀察立委。
而至於優秀立委的部分，民進黨一共有22名立委被列入名單，為立法院所有黨團中最多的；身為立法院第二大黨的國民黨，則僅有2名立委獲選，甚至輸給僅有3席立委、但全被列為優秀立委的時代力量。民眾黨方面則同為2名立委獲選，不過在「公民評鑑質詢表現」的部分，賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠分別為司法法制、內政、教育文化、經濟委員會最高分者。其中賴香伶、高虹安、邱臣遠更並列為全立法院最高分。