立委各種「奇葩」撥柚法　誰是立院撥柚快手？

中秋節除了烤肉、吃柚子已經成為台灣人的一種習慣，戴柚子帽更是許多人的童年回憶！民進黨立委陳亭妃號召立委舉辦了一場撥柚子比賽，各種「奇葩」撥柚法讓人嘖嘖稱奇。陳亭妃表示，民眾可以猜猜誰是立院撥柚快手，在她的臉書、LINE留言或回覆，就有機會獲得小禮物。
說到中秋節，想到的除了烤肉，再來就是吃柚子了！今年陳亭妃特地邀請民進黨立委莊瑞雄、林楚茵、范雲、無黨籍立委林昶佐及基進黨立委陳柏惟進行了一場撥柚子比賽！不少立委有別於傳統的「奇葩」撥柚法，讓人嘖嘖稱奇。
其中，愛吃柚子的3Q哥陳柏惟在撥柚子時竟不用任何工具，僅用一招「徒手撥柚法」，從柚子的尾端「突圍」，並以33秒成績成為「立院撥柚快手」！不過陳柏惟還是提醒：「柚子不要吃太多，因為柚子性寒（姓韓）。」
陳亭妃則是以常見撥柚子帽的方法，以38秒拿下第2名！另外，以47秒成為第3名的莊瑞雄，則是先將柚子的頂端切一刀，接著利用湯匙把柚子的皮跟果肉分離；莊瑞雄表示，這個方法是他從媽媽那邊學來的。莊瑞雄說：「小時候撥柚子，柚子皮噴出的汁液到處噴，有時候還會噴到眼睛，辣得受不了，媽媽看到之後笑我笨，接著就教我用湯匙剝皮的方法，這樣汁液就不會到處亂噴。」
麻豆出身的林楚茵，帶著手扒雞手套撥柚子，避免柚子皮噴出來的油沾黏在手上、在吃柚子時就鼻會有苦苦的味道。雖然成績沒有晉身前3名，但林楚茵加碼爆料，「家裡的柚子都是我在撥」因為議員老公梁文傑是個不會去動柚子的人。
林昶佐在撥柚子比賽前坦承「自己雖然有帶過柚子帽，但卻從未撥過柚子」，所以也沒讓他的小孩米魯帶過柚子帽，透過這次柚子比賽的機會，林昶佐也向陳亭妃學習了撥柚子帽的方法。此外，范雲則是直接將柚子橫切好幾刀，再去皮吃果肉，看得陳亭妃相當驚訝。
最後，陳亭妃表示，這次撥柚子比賽有開放民眾事先猜猜「誰是立院撥柚快手」，並將抽出10名觀眾贈送台南知名餐廳製作的虱目魚鬆。陳亭妃說：「受到役情衝擊，虱目魚外銷受阻，內需市場又不足以支撐，讓虱目魚價格跌了不少，希望民眾在烤肉時也能多多支持台灣虱目魚。」