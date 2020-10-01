立委各種「奇葩」撥柚法　誰是立院撥柚快手？

中秋節除了烤肉、吃柚子已經成為台灣人的一種習慣，戴柚子帽更是許多人的童年回憶！民進黨立委陳亭妃號召立委舉辦了一場撥柚子比賽，各種「奇葩」撥柚法讓人嘖嘖稱奇。陳亭妃表示，民眾可以猜猜誰是立院撥柚快手，在她的臉書、LINE留言或回覆，就有機會獲得小禮物。