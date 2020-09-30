陳菊要查「306元」政治獻金　羅智強嗆：裝瞎不打大老虎

國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，今天（30日）上午出面指控監察院長陳菊，上任後沒多久就要求他提供2018年台北市議員選戰時，相關政治獻金的資料。其中針對四筆小額募款的政治獻金，質疑身分證字號與本人不符，而其中最小的一筆金額僅有306元。羅智強也痛批陳菊「裝瞎不打大老虎」。
羅智強今天上午在台北市議會出面表示，繼謝長廷、謝長廷、謝志偉雙謝，以及蘇嘉全、蘇震清雙蘇後，監察院長陳菊也擺好架式要修理他。「真是五軍齊出、軍威壯盛，好一個殺氣騰騰的東廠政府。」羅智強說，「這位氣爆案、私菸案的責任主管，過去被監察院糾舉無數的陳菊，上任監察院，沒看她打過任何一隻民進黨政府貪瀆不法的大老虎，所有的大老虎裝瞎當沒看到，一上任就發文查羅智強的政治獻金」。
羅智強表示，監察院日前來函，要查他2018年市議員選戰時的政治獻金，其中有四筆疑似「身分證字號與本人不符」。而羅智強在查詢過去資料後，發現有三筆都是三萬元以下的小額捐款，只需登記名稱及身分證字號，不需留下聯絡方式，「其中一筆更僅只有306元。」羅智強氣憤說道，「不去查立委陳明文的300萬，查我的300塊政治獻金，陳菊真的是裝瞎不打大老虎」。
羅智強抨擊，陳菊的想法和雙謝雙蘇一模一樣，打算消耗他的時間、體力與有限的財力，「想藉此讓我恐懼、讓我破產、讓我閉嘴。」羅智強說，「要找藉口罰羅智強就來罰，但要我閉嘴，門都沒有，我會繼續用筆，寫破民進黨的種種荒謬惡霸，寫到民進黨現形，寫到民進黨下台」。