陳菊要查「306元」政治獻金　羅智強嗆：裝瞎不打大老虎

國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，今天（30日）上午出面指控監察院長陳菊，上任後沒多久就要求他提供2018年台北市議員選戰時，相關政治獻金的資料。其中針對四筆小額募款的政治獻金，質疑身分證字號與本人不符，而其中最小的一筆金額僅有306元。羅智強也痛批陳菊「裝瞎不打大老虎」。