南北環捷運工程招標　柯文哲：設廉政平台、一切公開透明

台北市長柯文哲今天（30日）上午，出席捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標說明會。致詞時柯文哲表示，針對捷運北環狀及南環狀線相關工程，為了防止弊案發生，未來環狀線工程所有會議紀錄、都市設計也都會上網公告，並設置申訴專線，任何抱怨除了找捷運局，也可以直接問彭振聲副市長的辦公室，一切公開透明。
柯文哲表示，捷運是台北很重要的市政建設，都市建設中交通是最基本的。目前北市府首要重視的就是公共運輸，包括捷運跟幹線公車、接駁公車跟計程車，再來還有YouBike跟步行，而捷運就是設計都市交通建設的重中之重。柯文哲說，六年前他剛上任當台北市長的時候，正開始土城延伸到頂埔、中環段第一階段還有臺中綠線的捷運工程。六年後的今天，土城延伸到頂埔的捷運完工、中環段第一階段工程在今年初也順利開工，臺中綠線捷運等交通部核准，最慢年底前一定會通車。
柯文哲指出，今天會把大家找來召開說明會，是因為工程加上機電大約2300億，這麼大建設有必要跟大家說明，大家也可以及早開始準備。另外北市這次做環狀線有別以往，就是會以每個捷運站為中心，去規劃小型的都市計畫，未來兩年內每個車站都會辦地方說明會，讓整個台北市以交通為導向的都市計畫（TOD）會做得更好。
另外，柯文哲表示，過去辦600億的雙子星的時候，繪聲繪影，所以辦雙子星的時候設立廉政平台，未來環狀線工程所有會議紀錄、都市設計也都會上網公告，並設置申訴專線，任何抱怨除了找捷運局，也可以直接問彭振聲副市長的辦公室，一切公開透明，徹底防弊，有問題就申訴，就可以加速整個行政流程，讓台北市政更平順前進。