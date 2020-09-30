南北環捷運工程招標　柯文哲：設廉政平台、一切公開透明

台北市長柯文哲今天（30日）上午，出席捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標說明會。致詞時柯文哲表示，針對捷運北環狀及南環狀線相關工程，為了防止弊案發生，未來環狀線工程所有會議紀錄、都市設計也都會上網公告，並設置申訴專線，任何抱怨除了找捷運局，也可以直接問彭振聲副市長的辦公室，一切公開透明。