各路人馬備戰　議長玩笑話意外引爆下屆澎湖縣長選戰

澎湖縣菓葉健康園區舉行啟用典禮時，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及縣府一級主管等貴賓，一起為這座新園區啟用剪綵，見證這歡喜的一刻﹔在參觀園區嶄新的體感設備時，劉陳議長拉著一位長者的手說「阿嬤你今年92歲了，還那麼勇健啊！記得2年後賴縣長競選連任時，也要出去幫縣長發傳單哦。」一旁賴峰偉笑著握起阿嬤的手，等同於默認了2年後參選連任的傳聞。
就在同一時間，前澎湖縣長陳光復在臉書PO文表示，澎湖縣現今的老年人口數已經超過1萬7千餘人，佔總人口數比率16.88％，近年來均高居全國老年人口比例第十位，也因為如此，長者的需求更是光復最重視的問題，下方照片則貼出他擔任縣長期間，仿效耶穌幫12位門徒洗腳的精神，親切幫65歲以上的長者洗腳的畫面，兩位昔日的對手在中秋、重陽前夕，似乎可以嗅出下屆縣長選舉提前開戰的火藥味。
對此記者當面向賴峰偉查證，賴爽快的回答說，只要他的身體沒問題，對於參選連任他是有百分之200的使命感，他笑著說現在下班後，常去位在大城北的游泳館游泳，許多年輕人體力還差他一大截，澎湖未來有許多重大的規劃與建設，需一位有決斷力、執行力強的優質縣長，才能帶領大家往幸福大道邁去，為將來的願景打下更扎實的基礎。
不過據了解，賴峰偉除了來自民進黨陳光復的挑戰之外，國民黨內現任市長葉竹林也來勢洶洶，檯面下爭取提名的動作頻頻，並將賴峰偉2年前的競選大將收編，民進黨中央甚至有意徵召，在澎湖最有基層實力的現任立委楊曜參選縣長，不過楊曜表示他目前沒意願轉換跑道，他只想好好做好立委的工作，為澎湖多向中央爭取預算經費。