各路人馬備戰　議長玩笑話意外引爆下屆澎湖縣長選戰

澎湖縣菓葉健康園區舉行啟用典禮時，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及縣府一級主管等貴賓，一起為這座新園區啟用剪綵，見證這歡喜的一刻﹔在參觀園區嶄新的體感設備時，劉陳議長拉著一位長者的手說「阿嬤你今年92歲了，還那麼勇健啊！記得2年後賴縣長競選連任時，也要出去幫縣長發傳單哦。」一旁賴峰偉笑著握起阿嬤的手，等同於默認了2年後參選連任的傳聞。

▲陳光復PO文貼出為65歲以上的長者洗腳的畫面，兩位昔日的對手在中秋、重陽前夕，為下屆縣長選舉提前開戰暖身。（圖／翻攝自陳光復臉書）

× ▲陳光復PO文貼出為65歲以上的長者洗腳的畫面，兩位昔日的對手在中秋、重陽前夕，為下屆縣長選舉提前開戰暖身。（圖／翻攝自陳光復臉書）

▲只要他的身體沒問題，對於參選連任他是有百分之200的使命感，他笑著說現在下班後常去游泳。（圖／記者張塵攝）

× ▲只要他的身體沒問題，對於參選連任他是有百分之200的使命感，他笑著說現在下班後常去游泳。（圖／記者張塵攝）

▲外傳民進黨中央甚至有意徵召，在澎湖最有基層實力的現任立委楊曜參選縣長，不過楊曜表示他目前沒轉換跑道的打算。（圖／記者張塵攝）