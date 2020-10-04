影／國慶最美亮點　銘傳、北教大親善大使亮相

由於新冠肺炎疫情影響，今年國慶規模不如往年，也取消往年最受歡迎的花車遊行項目，但是今年國慶金釵、金帥仍不缺席，依舊成為國慶最美亮點。銘傳大學、台北教育大學親善大使日前公開亮相，其中不乏明星臉。

▲銘傳大學109年國慶親善大使，應用中文系大四朱家妤。（圖／記者林柏年攝）

國立台北教育大學連續7年派出芝山親善大使服務隊參加國慶慶典，今年派出25位親善大使餐與國慶大典。女隊員將穿著融合芝山百合標誌與國慶元素的「芝山百合國慶服」在國慶登場。為了招待嘉賓，

芝山親善大使服務隊今年將於國慶南北廣場、凱道中央區服務，除了蹲走等體能訓練強化久站體力外，為了避免國慶典禮期間發生民眾嫌太悶而不戴口罩、不滿政局陳抗等情況發生，

▲台北教育大學國慶親善大使。(圖／記者呂炯昌攝)