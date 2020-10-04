影／國慶最美亮點　銘傳、北教大親善大使亮相

由於新冠肺炎疫情影響，今年國慶規模不如往年，也取消往年最受歡迎的花車遊行項目，但是今年國慶金釵、金帥仍不缺席，依舊成為國慶最美亮點。銘傳大學、台北教育大學親善大使日前公開亮相，其中不乏明星臉。
銘傳親善服務隊連續36年在國慶大典上服務，今年將穿著由校友、設計師廖桂琳設計，特別融入台灣與銘傳元素的紅色連身禮服。今年國慶銘傳大學選出20位同學擔任國慶禮賓人員，13位女同學與7位男同學，將在典禮中協助指引與接待嘉賓，讓嘉賓感受台灣最專業、親切的貼心服務。
銘傳親善大使團女生平均身高165公分、男生180公分，團員中有多位與名人相似的明星臉。國企系學生李冠霆留中分頭，常被說像副總統賴清德，他自認為應該還是頭髮的部分像，他感佩賴清德做事情的態度還有責任心，認為值得他學習，以後也會向賴清德看齊。應用中文系大四的朱家妤說，興趣是衝浪與騎單輪車，常被說像藝人賴雅妍，她認為賴雅妍非常優秀，會效法賴雅妍努力充實內涵。
國立台北教育大學連續7年派出芝山親善大使服務隊參加國慶慶典，今年派出25位親善大使餐與國慶大典。女隊員將穿著融合芝山百合標誌與國慶元素的「芝山百合國慶服」在國慶登場。為了招待嘉賓，今年親善隊員特別學習英語、台語、客語、日語、韓語、西班牙文、法文、越南語、泰語、印尼語、印度語等11種招呼語。
芝山親善大使服務隊今年將於國慶南北廣場、凱道中央區服務，除了蹲走等體能訓練強化久站體力外，為了避免國慶典禮期間發生民眾嫌太悶而不戴口罩、不滿政局陳抗等情況發生，親善隊員更特地針對可能發生的各種狀況進行演練。