呼應女總統！2020雙十國慶大會表演　女力展現是亮點

蔡英文是台灣第一位女總統，而2020年雙十國慶大會的表演陣容，也是女力展現！前身為「憲兵機車連」的憲兵快速反應連，國慶當天將排出隊形通過總統府司令台，領軍者為嚴培文少校，她是該連第2為女性連長。此外，在30分鐘的表演節目中，將有3位曾獲得金曲獎的女性歌手獻唱。
憲兵快速反應連（簡稱快反連）前身為憲兵機車連，成立於民國43年，經歷多次組織調整，於民國107年1月1日成為如今的憲兵快速反應連，是國軍目前唯一使用重型機車執行國防相關任務的單位。
據了解，為慶祝雙十慶典，快反連將出動40位機車手，分別以潔白車身與數位迷彩，編排成雙十字樣隊形，並以動態交錯方式，通過總統府司令台。
特別的是，這40位快反連機車手，有12位是女性。此外，快反連由連長嚴培文領軍，嚴培文是繼張書毓後，該連第2位女性連長。嚴培文今年榮獲國防部「模範團體主官」，在九三軍人節時，蔡英文總統親自頒獎給她。
《NOWnews今日新聞》掌握消息，今年的國慶大會沒有花車遊行，在蔡總統致詞結束後，將有車輛載著防疫有功的國家防疫隊代表出場，接受民眾歡呼。接著會有30分鐘的表演節目，包括22個表演團隊，人數達上千人。
據了解，這段30分鐘的表演節目中，將有3位金曲獎女性歌手獻唱。此外，莊敬高職的學生組成350人的街舞團，其中幾乎全部都是女性，代表女力覺醒，
知情人士透露，今年因為疫情關係，表演時間縮短，規模縮小，也沒有花車遊行，只有30分鐘的表演節目，大約在中午11時30分結束，歡迎民眾透過電視轉播、網路直播收看演出。