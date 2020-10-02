呼應女總統！2020雙十國慶大會表演　女力展現是亮點

蔡英文是台灣第一位女總統，而2020年雙十國慶大會的表演陣容，也是女力展現！前身為「憲兵機車連」的憲兵快速反應連，國慶當天將排出隊形通過總統府司令台，領軍者為嚴培文少校，她是該連第2為女性連長。此外，在30分鐘的表演節目中，將有3位曾獲得金曲獎的女性歌手獻唱。