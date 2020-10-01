歷任台北市長大團圓　陳水扁：為何兩岸沒辦法坐下來

台北市政府１日舉辦設市100周年活動，邀請前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌，與市長柯文哲共同出席。保外就醫的陳水扁也身著黑色西裝，拄著拐杖盛裝出席。他在致詞時表示，歷任市長可以坐下來在中秋佳節團圓，為何朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？
陳水扁謙虛表示，今天出席的歷任市長都是連任，只有阿扁做一任，代表阿扁做得不夠好，覺得很慚愧。陳水扁說，他非常欣慰能收到柯文哲市長的邀請，因為無論什麼政黨、什麼顏色，大家都在為台北市政打拚，「今天不管過去發生什麼事，都能放下，在中秋佳節、月圓人圓之際，歷任市長大家一起大團圓 ，我比誰都高興」。
陳水扁接著提到兩岸議題，他表示，市長們現在都可以坐下來，為何朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？不管坐下來，是喝茶，是交流互動，都可以齊聚一堂，大家能坐下來，就是好事。他看到柯市長的用心，促成今天的盛會，希望這只是起點，未來可以看到朝野和解，可以看到兩岸和解。
陳水扁最後表示，我們不是貴賓，而是工頭，大家都是在為市民「做工」，市長只是一個工頭，今天的主角不是市長，而是都市的主人，就是市民。都市發展不分政府，市政建設也不分世代，更不分中央與地方、不分黨派，要一棒接一棒的傳承下去。
柯文哲會後表示，今天最有意義的是希望藍綠和解，甚至兩岸和解，大家都來想想看，這是共榮社會，可以互相包容，才會互相光榮，今天這場會議讓我們去思考一下，「台灣下一步要怎麼走」。