歷任台北市長大團圓　陳水扁：為何兩岸沒辦法坐下來

台北市政府１日舉辦設市100周年活動，邀請前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌，與市長柯文哲共同出席。保外就醫的陳水扁也身著黑色西裝，拄著拐杖盛裝出席。他在致詞時表示，歷任市長可以坐下來在中秋佳節團圓，為何朝野沒辦法坐下來？兩岸更沒辦法坐下來？

▲台北市政府１日舉辦設市100周年活動，邀請前市長許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌，與市長柯文哲共同出席。( 圖 / 記者陳弘志攝，2020.10.01 )