陳其邁賀滅火器獲獎「等你回來」　楊大正秒回：愛你

「滅火器Fire EX」樂團在昨（3）日晚間頒獎的第31屆金曲獎榮獲「最佳樂團獎」，高雄市長陳其邁隨後就在臉書發文「滅火器，我愛你」，恭喜成軍20年的滅火器獲得金曲獎最佳樂團獎，他也Line主唱楊大正表示恭喜，楊大正也回答「愛你」，陳其邁再回「等你回來」。