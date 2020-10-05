國軍戰力無法靠徵兵制維持？ 馮世寬：不如用心募兵

面對共軍近期不斷頻頻擾台，台海安全局勢險峻，恢復徵兵制聲浪再起，藍營台北市議員徐巧芯甚至呼籲女性都要當兵，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬今（5）日表示，實施徵兵還是有許多人不願意當兵，徵來以後也沒有心，還不如用心募兵。