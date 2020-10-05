國軍戰力無法靠徵兵制維持？ 馮世寬：不如用心募兵

面對共軍近期不斷頻頻擾台，台海安全局勢險峻，恢復徵兵制聲浪再起，藍營台北市議員徐巧芯甚至呼籲女性都要當兵，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬今（5）日表示，實施徵兵還是有許多人不願意當兵，徵來以後也沒有心，還不如用心募兵。
馮世寬今日上午出席立法院外交及國防委員會進行業務報告，會前受訪時被媒體詢問外界質疑後備兵源不足一事，馮世寬以「對不起，這不是我的業管」為由，不願回答。
針對外界質疑中科院已在生產岸置雄風飛彈，但國防部卻要向美採購岸置魚叉飛彈一事，退輔會主委馮世寬今（5日）表示，應該要發展自己武器，別人若要賣武器給我們，國防部若認為有作戰需求就要買，不過馮世寬也說「覺得就應該買雄風，是我們自己生的兒子，自己當然應該要愛!」
媒體追問徵兵制度，似乎民調滿多人支持，馮世寬強調，募兵是經過立法的，不是今天我站出來說就可以，「我當過部長，覺得說募兵不好就決定徵兵，不是這個樣子」，募兵還能夠吸收很多社會上更好的青年來到軍中。而徵兵是有許多人都不願意當兵，徵來以後也沒有心，還不如在這個募兵上面能夠有更好的成就，有很多的這個武器系統，都需要長時間的人員、維護，或者是來做操作；假若募兵能夠有長時間、固定的這些方面，對於國軍來講，戰力是能夠維持的。
馮世寬進一步強調，募兵是經過立法的，「我個人、當部長都無力去把這件事情扭轉過來」，他也無奈指出，就像「上校子女不能發放教育補助費」，這只是立法院給行政院的一道信函就停止了，現在又要退輔會恢復，是不是應該立法院自己去給行政院一個信函取消，不是我想做就做得到，我的工作是把榮民、榮眷給照顧好。