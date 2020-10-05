藍委質疑蔡政府舉債過多　蘇貞昌：國民黨執政時期更多

民進黨政府因前瞻預算、紓困舉債，遭國民黨立委痛批不重視財政紀律，110年度未償債務餘額竟高達6兆1千億，相當於每個初生嬰兒就要背負近26萬國債。對此，行政院院長蘇貞昌5日接受媒體訪問時則以「國民黨執政時期負債更多」回應。
日前立法院針對110年中央政府總預算、前瞻與紓困等特別預算進行審查，國民黨立委李貴敏質疑，民進黨為所欲為，完全沒有財政紀律，花錢不透明，把這一代製造的問題全留給下一代，這樣債留子孫的做法，未來還有誰敢生小孩呢？另一名國民黨立委陳以信也諷刺蘇貞昌是最會借錢的行政院院長。
對此，蘇貞昌今日接受媒體訪問時回應，國民黨可能忘了自己執政8年的時候是負債最多，甚至於年年負債，這個都已經經過決算，圖表清清楚楚。蔡英文總統上任以來就相當注重財政紀律，且年年還債最多，要不是受疫情影響，蔡政府還是幾十年來達到首次收支平衡的。
蘇貞昌強調，政府現在為了對抗疫情，把很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以目前世界上，經濟只有台灣現在是正成長。周邊世界各國，美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，就可以看出全世界政府都用力在防疫、紓困，同時也用力在振興經濟。
蘇貞昌更直言，為了防疫、紓困、振興經濟，政府所有的錢都用在刀口上，也做得最有效率，希望國民黨「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，這種話不用囉唆、不用多說。